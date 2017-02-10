芝加哥期市：小麦期货徘徊在七个月高点附近，周线有望涨约3%

路透悉尼2月10日 - 美国小麦期货周五徘徊在上日所及七个月高位附近，有望录得约3%的周线涨幅，因预期美国出口强劲。 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货本周迄今涨逾3%，料创五周来最大单周涨幅。 小麦周四触及七个月高位每蒲式耳4.44美元。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约本周上涨近2.5%，或将在三周中首次录得 涨幅。 主力玉米合约本周上涨逾1%，有望连续第二周上涨。 美国农业部将2016/17年美国小麦出口预估上调5,000万蒲式耳，指因美国小麦出口快速 增长，这导致期末库存降至11.39亿蒲式耳，而分析师预计为11.86亿蒲式耳。 美国农业部将阿根廷大豆产量预估下调至5,550万吨，低于1月时预计的5,700万吨。但 高于Rosario谷物交易所周三预计的5,450万吨。 美国农业部维持对巴西2016/17年大豆产量在1.04亿吨的预期不变，巴西国家商品供应 公司(Conab)周四稍早预期为创纪录的1.056亿吨。 美国农业部还下调了其对美国玉米期末库存的预估。 以下为0236GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 443.50 0.00 +0.00% +4.05% 412.70 68 CBOT玉米 369.25 -0.25 -0.07% +3.07% 355.98 60 CBOT大豆 1051.00 0.50 +0.05% +1.03% 1026.57 59 CBOT稻米 9.48 $0.01 +0.05% -5.01% $9.78 41 WTI原油 53.07 $0.07 +0.13% +0.11% $52.37 51 汇率 欧元/美元 $1.066 $0.006 +0.55% +0.16% 美元/澳元 0.7636 0.016 +2.15% +1.83% (完) (编译 李爽/王琛；审校 于春红)