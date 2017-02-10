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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 11:55 BJT

芝加哥期市：小麦期货徘徊在七个月高点附近，周线有望涨约3%

    路透悉尼2月10日 - 美国小麦期货周五徘徊在上日所及七个月高位附近，有望录得约3%的周线涨幅，因预期美国出口强劲。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货本周迄今涨逾3%，料创五周来最大单周涨幅。
    
    小麦周四触及七个月高位每蒲式耳4.44美元。

    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约本周上涨近2.5%，或将在三周中首次录得
涨幅。
    
    主力玉米合约本周上涨逾1%，有望连续第二周上涨。
    
    美国农业部将2016/17年美国小麦出口预估上调5,000万蒲式耳，指因美国小麦出口快速
增长，这导致期末库存降至11.39亿蒲式耳，而分析师预计为11.86亿蒲式耳。
    
    美国农业部将阿根廷大豆产量预估下调至5,550万吨，低于1月时预计的5,700万吨。但
高于Rosario谷物交易所周三预计的5,450万吨。
    
    美国农业部维持对巴西2016/17年大豆产量在1.04亿吨的预期不变，巴西国家商品供应
公司(Conab)周四稍早预期为创纪录的1.056亿吨。
    
    美国农业部还下调了其对美国玉米期末库存的预估。    
    
 以下为0236GMT报价：                                                    
 合约                   价格     变动    涨跌%    两日涨跌%    30日移   RSI
                                                               动均值   
 CBOT小麦               443.50   0.00    +0.00%   +4.05%       412.70   68
 CBOT玉米               369.25   -0.25   -0.07%   +3.07%       355.98   60
 CBOT大豆               1051.00  0.50    +0.05%   +1.03%       1026.57  59
 CBOT稻米               9.48     $0.01   +0.05%   -5.01%       $9.78    41
 WTI原油                53.07    $0.07   +0.13%   +0.11%       $52.37   51
 汇率                                                                   
 欧元/美元              $1.066   $0.006  +0.55%   +0.16%                
 美元/澳元              0.7636   0.016   +2.15%   +1.83%                
 (完) (编译 李爽/王琛；审校 于春红)
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