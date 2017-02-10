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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 11:39 BJT

《汇市简讯》美元/韩元跌破200日移动均线，受中国贸易数据影响

0326GMT，

* 美元/韩元跌破200日移动均线切入位1,150.8，和1,150.0的心理关口

* 中国发布乐观的1月外贸数据后，(韩元)市场人气转强

* 进口强劲增长预示全球需求良好，提振股市走升

* 风险货币扬升，美元盘初因美债收益率上涨而录得的涨势被抹去

* 美元/韩元若收在1,148.8下方，则技术面将再次偏空(完) (编译 徐文焰；审校 许娜)
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