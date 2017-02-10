中国票据市场：政策面偏紧转贴利率升势未止，近期仍看资金价格走向

路透上海2月10日 - 中国票据市场本周转贴利率继续小幅上行，因央行上周五调高SLF（常备借贷便利）及公开市场逆回购利率，货币政策预期转紧；而近期资金价格的节节攀升，亦令票据利率调整压力难消。

交易员并指出，在政策面压制下，未来一段时间流动性预期都难脱谨慎，资金价格若进一步走升，票据市场利率仍易涨难跌。

“这两天资金价格上去了，预期不宽松啊，票据报价今天又有点上，（一年电票）高的有到4.5%的，主流还是在4.2%-4.3%附近，”上海一银行交易员透露。

他并表示，虽然市场对于1月信贷超预期增长讨论较多，但从目前交易来看，对票据的挤占效应尚不算明显，整体收票出票节奏仍属正常，成交活跃的仍是以股份制银行为主的一些老面孔。

他并预期，短期内票据市场应会较为稳定，利率水平仍需看资金价格的走向，但下降的空间应该很有限，“毕竟央行政策已经定调（偏紧）了。”

中国央行公开市场逆回购操作继续暂停，不过仍然无碍银行间市场周五短期资金宽松局面，隔夜和七天均有大量融出。交易员表示，节后资金回流造成短线资金供给充裕，不过长线资金价格仍上行，市场对中长期内的流动性预期仍然偏于谨慎。

央行公开市场在春节长假后首次操作即上调利率，但之后便进入短期“休眠”状态，从上周六起，连续六个工作日逆回购停做，本周净回笼规模亦创下七个月来新高；不过有节后大量回流现金的对冲，短期资金面仍无虞。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价