中国票据市场：政策面偏紧转贴利率升势未止，近期仍看资金价格走向

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透上海2月10日 - 中国票据市场本周转贴利率继续小幅上行，因央行上周五调高SLF（常备借贷便利）及公开市场逆回购利率，货币政策预期转紧；而近期资金价格的节节攀升，亦令票据利率调整压力难消。
交易员并指出，在政策面压制下，未来一段时间流动性预期都难脱谨慎，资金价格若进一步走升，票据市场利率仍易涨难跌。
“这两天资金价格上去了，预期不宽松啊，票据报价今天又有点上，（一年电票）高的有到4.5%的，主流还是在4.2%-4.3%附近，”上海一银行交易员透露。
他并表示，虽然市场对于1月信贷超预期增长讨论较多，但从目前交易来看，对票据的挤占效应尚不算明显，整体收票出票节奏仍属正常，成交活跃的仍是以股份制银行为主的一些老面孔。
他并预期，短期内票据市场应会较为稳定，利率水平仍需看资金价格的走向，但下降的空间应该很有限，“毕竟央行政策已经定调（偏紧）了。”
中国央行公开市场逆回购操作继续暂停，不过仍然无碍银行间市场周五短期资金宽松局面，隔夜和七天均有大量融出。交易员表示，节后资金回流造成短线资金供给充裕，不过长线资金价格仍上行，市场对中长期内的流动性预期仍然偏于谨慎。
央行公开市场在春节长假后首次操作即上调利率，但之后便进入短期“休眠”状态，从上周六起，连续六个工作日逆回购停做，本周净回笼规模亦创下七个月来新高；不过有节后大量回流现金的对冲，短期资金面仍无虞。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。
全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完)
**路透中国银票转贴参考率(全国)报价
**路透中国银票回购参考率报价 (发稿 边竞；审校 乔艳红)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +