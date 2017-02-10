中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，1月中国贸易数据影响有限

* 人民币早盘随中间价下跌，因隔夜美指走强

* 好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限

* 离岸CNH和在岸汇价差倒挂状况可能结束

* 短期内料延续6.85-6.90元区间宽幅波动

路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。

他们并指出，近期离岸人民币资金流动性整体平稳，反而在岸银行间流动性略微偏紧，预计两地汇价差倒挂状况可能结束，但也可预计离岸CNH不会明显低于在岸汇价，否则离岸人民币流动性可能再度收紧。

“在某个点位还是有大行在砸，短期内还是没什么方向，美指估计也不会出方向，等等3月市场会不会对美联储加息路径有新的看法再说吧。”一中资行交易员称。

北京时间11:50，人民币兑美元即期报6.8777元，上日收报6.8672元，夜盘终报6.8675元。今日人民币兑美元中间价报6.8819元，上日为6.871元。人民币兑美元即期成交额为96.06亿美元，上日半日为103.16亿美元。

中国海关周一公布以美元计价1月出口同比上升7.9%，进口同比上升16.7%，贸易顺差为513.5亿美元，均高于此次路透预估中值；分析人士称，受春节因素影响，1月数据并不具备代表性，需结合2-3月份数据综合分析。

全球汇市方面，美元隔夜全线跳涨后周五早盘守住可观涨幅。美国总统特朗普称，将在未来几周公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划。

“近来美元受到的影响，一方面来自与日本央行政策及美日汇率外交相关的不确定性，另一方面则来自美国税改的预期。而美元此番飙升则是对后者进展的直接反应。”美银美林首席日本汇市分析师Shusuke Yamada称。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.11元, 上日尾盘为7.1018元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.865元, 与在岸即期价差倒挂127点，上一交易日尾盘报6.8626元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8763，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3298、6.0496和8.6049。