更正-《全球汇市》美元/日圆因特朗普税改承诺涨至九日高点，关注美日峰会

(更正：因译文有误，内文第五段应为“本周”，非“每周”) * 美元兑日圆涨至九个交易日高位 * 特朗普承诺宣布税改计划后，市场焦点回到美国刺激措施上面 * 静候美日首脑峰会，关注汇率问题讨论 * 澳元因中国贸易数据获得提振，新西兰元持稳 路透东京2月10日 - 美元兑日圆周五涨至一周半高点。美国总统特朗普称，将在未来几 周公布一项自里根(雷根)时代以来最具雄心的税改计划。 美元兑欧元和日圆本月受到打击，因特朗普入主白宫之后侧重于保护主义的贸易政策， 而且似乎支持弱势美元。 特朗普周四在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具 体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担。 美元指数 持稳在100.610，此前触及三个交易日高位100.710。 美指本周有望录得0.8%的涨幅，但距1月初创下的14年高位103.820仍有一段距离。 “近来美元受到的影响，一方面来自与日本央行政策及美日汇率外交相关的不确定性， 另一方面则来自美国税改的预期。而美元此番飙升则是对后者进展的直接反应，”美银美林 首席日本汇市分析师Shusuke Yamada称。 欧元兑美元 基本持平于1.0666。上日跌0.4%。欧元本周周线料下跌逾1%，受欧元 区可能面临的政治风险拖累。 美元兑日圆 延续隔夜涨势，涨至九日高点113.800日圆。 美元/日圆上日飙升1.2%，因特朗普讲话后美债收益率(殖利率)大幅上升。周四之前美 债收益率一路逐步降至数周低位，将美元兑日圆推至10周谷底111.590日圆。 市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三将于周五稍晚开始的两天会晤。 澳元兑美元 上涨0.4%至0.7653美元，受乐观中国贸易数据提振。 新西兰元兑美元 小幅上涨0.2%至0.7199美元，上日下滑1.1%后在一定程度上持 稳，因该国央行打消了外界对尽快升息的期望 。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0662 1.0654 +0.08 +1.42 1.0513 美元/日圆 113.66 113.22 +0.39 -2.75 116.87 欧元/日圆 121.19 120.66 +0.44 -1.58 123.14 美元/瑞郎 1.0011 1.0015 -0.04 -1.64 1.0178 英镑/美元 1.2508 1.2494 +0.11 +1.39 1.2336 美元/加元 1.3123 1.3143 -0.15 -2.29 1.3430 美元/离岸人民币 6.8647 6.8627 +0.03 -1.55 6.9726 澳元/美元 0.7649 0.7622 +0.35 +6.02 0.7215 新西兰元/美元 0.7193 0.7184 +0.13 +3.63 0.6941 澳元/日圆 86.960 86.320 +0.74 +3.13 84.320 新西兰元/日圆 81.740 81.340 +0.49 +0.70 81.170 英镑/日圆 142.17 141.47 +0.49 -1.28 144.02 澳元/新西兰元 1.0632 1.0608 +0.23 +2.40 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)