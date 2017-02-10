中国货币市场：公开市场净回笼无碍短钱宽松，然中长期流动性预期仍谨慎

路透北京2月10日 - 中国央行公开市场逆回购操作继续暂停，不过仍然无碍中国银行间 市场周五短期资金宽松局面，隔夜和七天均有大量融出。交易员表示，节后资金回流造成短 线资金供给充裕，不过长线资金价格仍上行，市场对中长期内的流动性预期仍然偏于谨慎。 华南一券商交易员说，“今天资金还是非常松，14天之内的隔夜和七天更松，都有不少 融出，节后很多钱在一直回来，而且这会也没什么（缴税）之类的干扰。” 上海一银行交易员则表示，春节后的资金回流造成最近短期资金一直充裕，但三个月SH IBOR等长期资金价格还在上涨，意味着市场认为后期资金面不容乐观。 “最近就是短钱多，造成一种错觉，长期限的都很贵，都不是很看好（后市）...而且 线下资金更贵，只是好多人做杠杆交易只看隔夜和7天，其实长期来看资金面预期还是偏紧 的。”他说。 中国央行公开市场在春节长假后首次操作即上调利率，但之后便进入短期“休眠”状 态，从上周六起，连续六个工作日逆回购停做，本周净回笼规模亦创下七个月来新高；不过 有节后大量回流现金的对冲，短期资金面仍无虞。 三个月Shibor（上海银行间同业拆放利率）今日最新报4.1727%，延续自 去年11月以来持续上涨势头. 据路透统计，本周公开市场逆回购到期量总计6,250亿元，下周还有9,000亿元逆回购到 期；下周起还将有中期借贷便利(MLF)到期，2月到期量共2,050亿元。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日（上周五）同时上 调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启 以来首次调高。 中国央行研究局局长徐忠周二表示，上周公开市场逆回购中标利率上行10个基点是市场 化招投标的结果，是在资金供求影响下随行就市的表现，主要是由市场决定的。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2443 2.2270 +1.73 七天 2.4019 2.5101 -10.82 14天 2.9401 2.9591 -1.90 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.4700 1.5700 +90.00 七天 2.8500 2.5450 +30.50 14天 3.0550 2.9100 +14.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2500 2.2500 +0.00 七天 2.6000 2.6500 -5.00 14天 3.2000 3.0800 +12.00 Shibor 其中:隔夜 2.2678 2.2720 -0.42 七天 2.6233 2.6340 -1.07 三个月 4.1727 4.1440 +2.87 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)