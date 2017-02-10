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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 12:11 BJT

中国货币市场：公开市场净回笼无碍短钱宽松，然中长期流动性预期仍谨慎

    路透北京2月10日 - 中国央行公开市场逆回购操作继续暂停，不过仍然无碍中国银行间
市场周五短期资金宽松局面，隔夜和七天均有大量融出。交易员表示，节后资金回流造成短
线资金供给充裕，不过长线资金价格仍上行，市场对中长期内的流动性预期仍然偏于谨慎。
    
    华南一券商交易员说，“今天资金还是非常松，14天之内的隔夜和七天更松，都有不少
融出，节后很多钱在一直回来，而且这会也没什么（缴税）之类的干扰。”
    
    上海一银行交易员则表示，春节后的资金回流造成最近短期资金一直充裕，但三个月SH
IBOR等长期资金价格还在上涨，意味着市场认为后期资金面不容乐观。
    
    “最近就是短钱多，造成一种错觉，长期限的都很贵，都不是很看好（后市）...而且
线下资金更贵，只是好多人做杠杆交易只看隔夜和7天，其实长期来看资金面预期还是偏紧
的。”他说。
    
     中国央行公开市场在春节长假后首次操作即上调利率，但之后便进入短期“休眠”状
态，从上周六起，连续六个工作日逆回购停做，本周净回笼规模亦创下七个月来新高；不过
有节后大量回流现金的对冲，短期资金面仍无虞。
    
    三个月Shibor（上海银行间同业拆放利率）今日最新报4.1727%，延续自
去年11月以来持续上涨势头.
    
    据路透统计，本周公开市场逆回购到期量总计6,250亿元，下周还有9,000亿元逆回购到
期；下周起还将有中期借贷便利(MLF)到期，2月到期量共2,050亿元。
    
    继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日（上周五）同时上
调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启
以来首次调高。 
    
    中国央行研究局局长徐忠周二表示，上周公开市场逆回购中标利率上行10个基点是市场
化招投标的结果，是在资金供求影响下随行就市的表现，主要是由市场决定的。
    
       
    以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价:        

 北京时间11:54                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.2443     2.2270      +1.73
      七天                     2.4019     2.5101     -10.82
                                                  
      14天                     2.9401     2.9591      -1.90
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.4700     1.5700     +90.00
                                                  
      七天                     2.8500     2.5450     +30.50
                                                  
      14天                     3.0550     2.9100     +14.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.2500     2.2500      +0.00
                                                  
      七天                     2.6000     2.6500      -5.00
                                                  
      14天                     3.2000     3.0800     +12.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.2678     2.2720      -0.42
                                                  
       七天                    2.6233     2.6340      -1.07
                                                  
       三个月                  4.1727     4.1440      +2.87
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
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