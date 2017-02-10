澳新汇市：澳元受澳央行言论和中国数据提振走高，新西兰元脱离低位

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透悉尼/惠灵顿2月10日 - 澳元周五上扬，此前澳洲央行对经济发表乐观看法，强化了对澳洲央行未来不会进一步降息的观点。
中国发布强于预期的贸易数据也帮助提振澳元。中国是澳洲主要出口市场。
澳元兑美元上涨0.4%报0.7658美元，不过仍处于0.76-0.77美元的狭窄交投区间。
澳元兑美元在0.77美元遭遇强劲技术阻力，最近几天四度未能突破此一水平。美国总统特朗普宣称未来数周将宣布税改计划带动美元普涨，也令澳元涨势受限。
澳元周线料下跌0.5%。
稍早，澳洲央行表示，继经济第三季意外萎缩后，下调对经济成长的短期预估，但仍预计未来两年经济将好转。
交易商将此乐观预估视为央行不再考虑进一步降息的信号，这推升了澳元。
中国1月进口劲升25%亦提振澳元。
新西兰元兑美元涨0.2%至0.7198美元，周四触及两周半低点0.7185美元。(完) (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 孙茉莉/王颖)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +