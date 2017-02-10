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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 12:19 BJT

澳新汇市：澳元受澳央行言论和中国数据提振走高，新西兰元脱离低位

路透悉尼/惠灵顿2月10日 - 澳元周五上扬，此前澳洲央行对经济发表乐观看法，强化了对澳洲央行未来不会进一步降息的观点。

中国发布强于预期的贸易数据也帮助提振澳元。中国是澳洲主要出口市场。

澳元兑美元上涨0.4%报0.7658美元，不过仍处于0.76-0.77美元的狭窄交投区间。

澳元兑美元在0.77美元遭遇强劲技术阻力，最近几天四度未能突破此一水平。美国总统特朗普宣称未来数周将宣布税改计划带动美元普涨，也令澳元涨势受限。

澳元周线料下跌0.5%。

稍早，澳洲央行表示，继经济第三季意外萎缩后，下调对经济成长的短期预估，但仍预计未来两年经济将好转。

交易商将此乐观预估视为央行不再考虑进一步降息的信号，这推升了澳元。

中国1月进口劲升25%亦提振澳元。

新西兰元兑美元涨0.2%至0.7198美元，周四触及两周半低点0.7185美元。(完) (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 孙茉莉/王颖)
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