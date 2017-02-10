中国债市动态：期货止升现券小幅盘整，资金忧虑未解少动多看是上策

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透上海2月10日 - 此前连涨的国债期货周五早盘止升小跌，银行间债市缺乏支撑，国开债等现券收益率稍涨，与利率互换一起转为盘整。央行公开市场本周未进行任何操作，短期流动性尚可，但下周面临着大量逆回购和临时流动性便利(TLF)等到期，忧虑未解观望情绪偏重。
北京一银行交易员表示，早盘10年国开等收益率稍涨。在长期资金仍有压力情况下，情绪较为谨慎。“有TLF的人(现在可能)都不知道续不续。”
他解释说，本周公开市场逆回购的连续缺席，短期资金供给充分之下，市场出现央行将续做TLF的传言。不过就其了解，目前并不能确认，还需要继续关注。
上海一银行交易员指出，随着近日国债期货走好，部分现券配置盘开始有所动作。但对交易户而言，在1月信贷数据公布和央行对TLF态度明确前，缩短久期、少动多看才是上策。
据路透统计，下周除有共逾万亿元人民币逆回购、中期借贷便利(MLF)到期外，央行春节前进行的TLF也预计在当周集中到期。
剩余期限近10年的国开债160213最新报价为4.1325%/4.1280%，上日尾盘在4.10%/4.09%。
金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.075元，较上日结算价跌0.05%；10年期国债主力合约T1706收报94.46元，较上日结算价跌0.1%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +