中国债市动态：期货止升现券小幅盘整，资金忧虑未解少动多看是上策

路透上海2月10日 - 此前连涨的国债期货周五早盘止升小跌，银行间债市缺乏支撑，国开债等现券收益率稍涨，与利率互换一起转为盘整。央行公开市场本周未进行任何操作，短期流动性尚可，但下周面临着大量逆回购和临时流动性便利(TLF)等到期，忧虑未解观望情绪偏重。

北京一银行交易员表示，早盘10年国开等收益率稍涨。在长期资金仍有压力情况下，情绪较为谨慎。“有TLF的人(现在可能)都不知道续不续。”

他解释说，本周公开市场逆回购的连续缺席，短期资金供给充分之下，市场出现央行将续做TLF的传言。不过就其了解，目前并不能确认，还需要继续关注。

上海一银行交易员指出，随着近日国债期货走好，部分现券配置盘开始有所动作。但对交易户而言，在1月信贷数据公布和央行对TLF态度明确前，缩短久期、少动多看才是上策。

据路透统计，下周除有共逾万亿元人民币逆回购、中期借贷便利(MLF)到期外，央行春节前进行的TLF也预计在当周集中到期。

剩余期限近10年的国开债160213最新报价为4.1325%/4.1280%，上日尾盘在4.10%/4.09%。