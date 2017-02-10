路透基点：MLD台铝完成首笔贷款，筹资11.6亿台币--TRLPC

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾MLD台铝生活商场(Metropolitan Living Development，简称MLD台铝)已筹得11.6亿台币(3,700万美元)五年期的贷款。本案为该公司首笔贷款。
此贷款的牵头行兼簿记行为第一商业银行，贷款规模原定目标为11亿台币。
贷款包括四部分：7.3亿台币定期贷款(A部分)、2亿台币的定期贷款(B部分)、6,000万台币定期贷款(C部分)和1.7亿台币循环贷款(D部分)。
贷款利率为一年期邮政储蓄利率加码150基点。参贷银行的最高前端费为25基点。
所筹资金将用于资本支出、再融资以及充作营运资金。
借款公司以名下土地、建筑和未上市股份为抵押。
贷款协议已于1月24日签署。
贷款额度分配如下：
承贷银行 承贷金额(百万台币)
牵头行兼簿记行
第一商业银行 350
牵头行
安泰商业银行 340
协办行
合作金库商业银行 254
经理行
彰化商业银行 108
台湾中小企业银行 108
合计 1,160 (完) (编译 郑茵 审校 于春红)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +