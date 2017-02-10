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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 12:48 BJT

路透基点：MLD台铝完成首笔贷款，筹资11.6亿台币--TRLPC

路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾MLD台铝生活商场(Metropolitan Living Development，简称MLD台铝)已筹得11.6亿台币(3,700万美元)五年期的贷款。本案为该公司首笔贷款。

此贷款的牵头行兼簿记行为第一商业银行，贷款规模原定目标为11亿台币。

贷款包括四部分：7.3亿台币定期贷款(A部分)、2亿台币的定期贷款(B部分)、6,000万台币定期贷款(C部分)和1.7亿台币循环贷款(D部分)。

贷款利率为一年期邮政储蓄利率加码150基点。参贷银行的最高前端费为25基点。

所筹资金将用于资本支出、再融资以及充作营运资金。

借款公司以名下土地、建筑和未上市股份为抵押。

贷款协议已于1月24日签署。

贷款额度分配如下：

承贷银行 承贷金额(百万台币)

牵头行兼簿记行

第一商业银行 350

牵头行

安泰商业银行 340

协办行

合作金库商业银行 254

经理行

彰化商业银行 108

台湾中小企业银行 108

合计 1,160 (完) (编译 郑茵 审校 于春红)
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