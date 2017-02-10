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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 12:52 BJT

标题新闻：马来西亚1月底棕榈油库存较前月降7.6%至154万吨，产量月减13.4%至128万吨--MPOB

注：MPOB为马来西亚棕榈油总署的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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