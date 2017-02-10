路透基点：一中资财团签订8亿美元贷款合同，用于收购恩智浦旗下部门

路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，一个由中国投资者组成的财团已获得8亿美元五年期贷款，所得资金将用于27.5亿美元收购荷兰恩智浦半导体旗下业务部门的交易。 中信银行，民生银行以及星展银行是这笔境外贷款的牵头行，分别承诺贷款2.4亿美元、4.8亿美元和8,000万美元。 受邀参贷行获得综合收益超过350个基点，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码340个基点。本贷款为气球贷款(大额尾付贷款)，以分期方式偿还。 本案借款方为Nexperia Holding BV，是为上述收购而成立的一个特殊目的公司(SPV)。收购交易已于周三完成，本笔贷款也已被支取。 恩智浦半导体发表声明称，公司将旗下部门Standard Products Business(亦称作Nexperia)出售给该财团，该交易在2016年6月首次宣布，已于周三完成。 根据财团成员之一--北京京运通科技股份有限公司周四发布的公告， 2015年Nexperia未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为2.813亿 美元，2014年2.579亿美元，2013年为1.978亿美元。 财团其他成员包括北京建广资产管理有限公司和中国智路资本。北京 建广资产管理有限公司投资于高科技行业，包括半导体、云计算、网络通 信、数据服务和电信。 中国智路资本也是一家私募股权基金，专注于智慧城市、智能制造和 可再生能源等高科技领域。(完) (编译 郑茵/王颖；审校 汪红英/高琦)