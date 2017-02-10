路透基点：一中资财团签订8亿美元贷款合同，用于收购恩智浦旗下部门

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，一个由中国投资者组成的财团已获得8亿美元五年期贷款，所得资金将用于27.5亿美元收购荷兰恩智浦半导体旗下业务部门的交易。 中信银行，民生银行以及星展银行是这笔境外贷款的牵头行，分别承诺贷款2.4亿美元、4.8亿美元和8,000万美元。 受邀参贷行获得综合收益超过350个基点，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码340个基点。本贷款为气球贷款(大额尾付贷款)，以分期方式偿还。 本案借款方为Nexperia Holding BV，是为上述收购而成立的一个特殊目的公司(SPV)。收购交易已于周三完成，本笔贷款也已被支取。 恩智浦半导体发表声明称，公司将旗下部门Standard Products Business(亦称作Nexperia)出售给该财团，该交易在2016年6月首次宣布，已于周三完成。 根据财团成员之一--北京京运通科技股份有限公司周四发布的公告， 2015年Nexperia未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为2.813亿 美元，2014年2.579亿美元，2013年为1.978亿美元。 财团其他成员包括北京建广资产管理有限公司和中国智路资本。北京 建广资产管理有限公司投资于高科技行业，包括半导体、云计算、网络通 信、数据服务和电信。 中国智路资本也是一家私募股权基金，专注于智慧城市、智能制造和 可再生能源等高科技领域。(完) (编译 郑茵/王颖；审校 汪红英/高琦)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +