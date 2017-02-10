台湾股市：带量升破9,600点续创逾20个月新高，下周维持高档整理格局

路透台北2月10日 - 台湾股市周五带量收涨突破9,600点整数关口，再创逾20个月的收盘高位。分析师表 示，由于美国总统川普(特朗普)声称将于数周内就税收政策发布重大声明，带动台股随美股创波段新高，下周 维持高档整理格局，但短线涨多仍须提防获利了结卖压。 台湾加权股价指数 收涨0.79%,至9,665.59点，本周累计收高2.22%；今日成交初值 为1, 330.44亿台币，上交易日修正后为1,062.37亿。台股收盘的前高是2015年5月29日的9,701.07点。 〞过年抱股等川普新政，一定是要做多。〞日盛投顾协理钟国忠说。 他并称，短线台股已进入超买区，下周大盘涨多逢高见9,700点可能拉回修正，但预计回档空间不大，仍 维持高档盘坚格局，下周指数主交投暂看在9,500-9,750点。 统一全天候基金经理人朱文燕也指出，上市柜企业将陆续公布1月营收数据，预期电子股将因农历春节工 作天数较少及台币升值而衰退，后续则要观察产业库存调整情形及营收成长力道。 她认为，虽然这波外资汇入，但实际投入股市金额却相对有限，买超对象也不局限于权值股，主要还是因 科技大厂法说会释出保守看法所致。因此投资上不应拘泥于大型股或小型股，仍应以个股基本面为主，维持选 股不选市基调。 美国股市三大股指周四刷新纪录高位，此前美国总统特朗普称，数周内将就税收政策发布重大声明。道琼 工业指数 收升0.59%至20,172.40点；标准普尔500指数 收涨0.58%至2,307.87点；纳斯达克指数<. IXIC>上扬0.58%至5,715.18点。 本地时间13:41，亚洲主要股市全面走扬，MSCI亚太明晟指数 涨0.51%。 分析师预估，下周台股指数区间料在9,500-9,700点。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)