台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.280-0.320%

* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(13日) * 标售金额：暂定金额250亿台币 * 预测区间：0.280-0.320% * 受访机构：五家 路透台北2月10日 - 台湾财政部将于下周一(13日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，农历春节过后因外资汇入，外商银行资金相对充裕，基于消化资金需求，预估下周一标售的91天 期国库券决标贴现率在0.280-0.320%。 资金调度人士指出，近期货币市场受钜额国际债券交割影响，银行间分布不均状况明显，因此本地银行对 于利率偏低的国库券料兴趣缺缺，资金偏多的外商银将主导得标利率的位置。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.25-0.3 5%。 以下为各银行的看法重点分析： --春节过后，因外资仍呈现净汇入，近期存续期极短的公债殖利率明显下行，外商银基于消化资金需求， 料将追低利率。 --近期拆款市场受钜额国际债券交割影响，利率区间变宽，本地银行资金多缺不一，料对参与标售兴趣缺 缺。 --从近期外资汇入，台币走势偏强来看，外商银行资金相对宽松，这次应该会以外商银行为主要得标对象 。 以下为2014年以来国库券发行细节： 2017年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 1月23日 91 300 0.320 3.52 1月12日 182 300 0.420 3.80 1月6日 273 250 0.483 3.81 2016年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月13日 182 299.5* 0.530 2.78 7月28日 273 300 0.300 2.71 4月27日 364 300 0.358 3.16 2月02日 182 200 0.355 4.30 1月26日 182 273.5* 0.380 1.62 1月19日 91 300 0.330 2.67 1月13日 273 300 0.350 1.98 2015年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月28日 182 350 0.315 2.06 8月13日 91 250 0.386 2.89 7月30日 273 300 0.460 3.62 4月10日 364 250 0.495 3.67 3月24日 91 350 0.477 2.86 2月2日 91 300 0.480 2.03 1月13日 182 250 0.490 3.02 1月7日 273 287* 0.550 2.10 2014年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月26日 182 350 0.530 3.87 12月24日 91 300 0.500 1.94 8月13日 182 200 0.410 4.36 7月11日 273 200 0.423 4.20 5月 8日 28 245* 0.319 4.36 3月31日 91 200 0.388 4.00 3月26日 364 250 0.500 3.21 2月21日 273 250 0.449 3.20 1月13日 182 250 0.497 2.96 注：*表不足额标售。(完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)