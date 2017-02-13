台湾货币市场：2月13日和本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透台北2月13日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,547亿台币。 --公债付息49.61257125亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期3兆(万亿)2,149.3亿台币： 2/14 796亿台币 2/15 775亿台币 2/16 6,395亿台币 2/17 1,099.5亿台币 2/20 3,969亿台币 2/21 2,145亿台币 2/22 2,853.5亿台币 2/23 1,733.0亿台币 2/24 6亿台币 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 8,837.30亿台币 3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息143.65943375亿台币： 2/14 96甲2期10息 7.98006亿台币 2/14 97甲2期9息 15亿台币 2/14 103甲4期3息 4亿台币 2/16 98甲2期8息 12.75亿台币 2/18 92甲3期14息 16.25亿台币 2/22 99甲4期7息 15亿台币 2/22 100甲4期6息 12亿台币 2/24 95甲2期11息 11.25亿台币 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币 2/25 105甲3期1息 1.12136625亿台币 2/26 102甲5期4息 11.1830075亿台币 2/26 103甲5期3息 6.375亿台币 3/03 103甲6期3息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/14：财政部发行106-3期91天期国库券，预估金额250亿台币，13日标售。 --2/15：第一银行5亿美元、瑞银1亿美元、花旗银行5.8亿美元国际债交割。 --2/17：央行发行两年期定存单，金额300亿台币，16日标售。 --2/20：财政部发行106/3期20年公债，预估金额250亿台币，16日标售。 --2/22：央行发行一年期定存单，金额1,600亿台币，21日标售。 --3/1：财政部发行106/4期10年公债，预估金额300亿台币，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 董永年； 审校 高洁如)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。