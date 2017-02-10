日本债市：日本央行增加对超长债的购买，收益率暂时受控

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透东京2月10日 - 日本央行周五增加了对“超长期”债券的购买，以暂时遏制住日本公债收益率的涨势，但央行旨在控制日债收益率曲线的政策料将面临更多挑战，不仅是美国方面的挑战。 日本央行周五购买了3,200亿日圆、期限在10年以上到40年期的公债，比其通常所购的3,000亿日圆此类期限的公债规模多出200亿日圆。 这是自去年9月加大购入此类期限日债以来，日本央行的第二次增购行动。去年9月该央行实施“收益率曲线”控制政策，旨在将10年期公债收益率维持在零水平左右，并积极尝试控制收益率曲线。 20年期日债收益率(殖利率) 日内跌1.0个基点至0.670%，触及逾一周最低，脱离上周所及一年高位0.730%。 但指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.085%，其他期限收益率则有涨有跌，涨跌个数相当。 日本央行的举措出乎意料，但一些市场参与者认为此举并无必要，因为在周四30年期日债标售后，市场人气已在好转。 “确实在意料之外。可能是日本央行担心，在美国总统特朗普谈到重大减税计划后，日本债券可能会下跌，”摩根士丹利MUFG证券研究部门副总裁Koichi Sugisaki称。 10年期日债期货 跌0.07点至149.91。五年期日债收益率 涨0.5个基点至负0.095%；两年期日债收益率 跌0.5个基点至负0.215%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% -1.0 -0.210% 五年期公债 -0.095% +0.5 -0.100% 10年期公债 0.085% +0.5 0.080% 20年期公债 0.665% -1.5 0.680% 30年期公债 0.855% -1.5 0.870% 10年期公债期货 149.92 -0.06 149.98 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 高琦/汪红英)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +