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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 14:29 BJT

日本债市：日本央行增加对超长债的购买，收益率暂时受控

    路透东京2月10日 - 日本央行周五增加了对“超长期”债券的购买，以暂时遏制住日本公债收益率的涨势，但央行旨在控制日债收益率曲线的政策料将面临更多挑战，不仅是美国方面的挑战。
    
    日本央行周五购买了3,200亿日圆、期限在10年以上到40年期的公债，比其通常所购的3,000亿日圆此类期限的公债规模多出200亿日圆。
    
    这是自去年9月加大购入此类期限日债以来，日本央行的第二次增购行动。去年9月该央行实施“收益率曲线”控制政策，旨在将10年期公债收益率维持在零水平左右，并积极尝试控制收益率曲线。

    20年期日债收益率(殖利率)              日内跌1.0个基点至0.670%，触及逾一周最低，脱离上周所及一年高位0.730%。
    
    但指标10年期公债收益率              涨0.5个基点至0.085%，其他期限收益率则有涨有跌，涨跌个数相当。
    
    日本央行的举措出乎意料，但一些市场参与者认为此举并无必要，因为在周四30年期日债标售后，市场人气已在好转。
    
    “确实在意料之外。可能是日本央行担心，在美国总统特朗普谈到重大减税计划后，日本债券可能会下跌，”摩根士丹利MUFG证券研究部门副总裁Koichi Sugisaki称。
    
    10年期日债期货        跌0.07点至149.91。五年期日债收益率             涨0.5个基点至负0.095%；两年期日债收益率             跌0.5个基点至负0.215%。
                                              当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.220%     -1.0   -0.210%
    五年期公债                      -0.095%     +0.5   -0.100%
    10年期公债                       0.085%     +0.5    0.080%
    20年期公债                       0.665%     -1.5    0.680%
    30年期公债                       0.855%     -1.5    0.870%
    10年期公债期货                   149.92    -0.06    149.98
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 高琦/汪红英)
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