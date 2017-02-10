日本债市：日本央行增加对超长债的购买，收益率暂时受控

路透东京2月10日 - 日本央行周五增加了对“超长期”债券的购买，以暂时遏制住日本公债收益率的涨势，但央行旨在控制日债收益率曲线的政策料将面临更多挑战，不仅是美国方面的挑战。 日本央行周五购买了3,200亿日圆、期限在10年以上到40年期的公债，比其通常所购的3,000亿日圆此类期限的公债规模多出200亿日圆。 这是自去年9月加大购入此类期限日债以来，日本央行的第二次增购行动。去年9月该央行实施“收益率曲线”控制政策，旨在将10年期公债收益率维持在零水平左右，并积极尝试控制收益率曲线。 20年期日债收益率(殖利率) 日内跌1.0个基点至0.670%，触及逾一周最低，脱离上周所及一年高位0.730%。 但指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.085%，其他期限收益率则有涨有跌，涨跌个数相当。 日本央行的举措出乎意料，但一些市场参与者认为此举并无必要，因为在周四30年期日债标售后，市场人气已在好转。 “确实在意料之外。可能是日本央行担心，在美国总统特朗普谈到重大减税计划后，日本债券可能会下跌，”摩根士丹利MUFG证券研究部门副总裁Koichi Sugisaki称。 10年期日债期货 跌0.07点至149.91。五年期日债收益率 涨0.5个基点至负0.095%；两年期日债收益率 跌0.5个基点至负0.215%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% -1.0 -0.210% 五年期公债 -0.095% +0.5 -0.100% 10年期公债 0.085% +0.5 0.080% 20年期公债 0.665% -1.5 0.680% 30年期公债 0.855% -1.5 0.870% 10年期公债期货 149.92 -0.06 149.98 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 高琦/汪红英)