台湾债市：10年债发行前交易殖利率微收高，国际债发行爆增留意20年券标售

* 10年新债发行前交易殖利率微收高 * 国际债券发行热留意20年新券标售 * 106/4殖利率下周区间料在1.10-1.18% 路透台北2月10日 - 台湾10年期公债106/4周五发行前交易殖利率微收高 ，中止连三日跌势；交易员表示，随着美债偏多气氛淡去，带动106/4殖利率趋升整理，后 续关注下周20年新券106/3标售，因新春以来国际板债券发行量爆增，恐会影响寿险业参与2 0年新债的标售意愿。 他们并指出，10年新券106/4上日空单量微增至56亿台币，相较于该券300亿台币的发行 量仍算温和，令轧空预期明显转弱，但该券殖利率盘中逢高逼近1.15%仍有买盘接手，感觉 短多势力仍未退守。 “今天看起来短多的气氛仍在，并没有转空。〞一位大型银行交易员说。 交易员表示，今年以来国际板债券发行量高达上百亿美元，市场担心20年公债来自保险 业买盘恐受资金排挤效应所累，有保险业初估20年新债可能得标在1.70-1.75%，若标高于预 期，10年新券106/4恐遭遇卖压。 惟一位大型银行交易主管则称，目前银行间仍有资金去化需求，对20年公债仍会有兴趣 参与竞标，且台债短多气氛尚未完全消散，初估20年新债得标利率落在1.65-1.70%，“不致 于标高，不然钱要跑哪去?” 下周四(16日)央行将代财政部标售106/3期20年公债，预估金额250亿台币 ，2月20日发行。至今该券发行交易期间暂无成交纪录。 交易员预估下周五年公债106/2殖利率暂看在0.79-0.85%，10年新券106/4则料在1.10-1 .18%。 美国公债收益率周四上涨，因在特朗普总统表示将在未来几周内公布税收改革计划后， 乐观情绪弥漫市场。10年期公债收益率报2.393%，较周三尾盘高5个基点。[US/ NCN] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 +1.40 0.8200% 0.8130-0.8215% 12.00 10 106/4 +1.87 1.1345% 1.1306-1.1440% 140.50 年 期别 报价（%） 期 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 没有成交 5 106/2 0.8200% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)