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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 14:23 BJT

台湾债市：10年债发行前交易殖利率微收高，国际债发行爆增留意20年券标售

    * 10年新债发行前交易殖利率微收高
    * 国际债券发行热留意20年新券标售
    * 106/4殖利率下周区间料在1.10-1.18%

    路透台北2月10日 - 台湾10年期公债106/4周五发行前交易殖利率微收高
，中止连三日跌势；交易员表示，随着美债偏多气氛淡去，带动106/4殖利率趋升整理，后
续关注下周20年新券106/3标售，因新春以来国际板债券发行量爆增，恐会影响寿险业参与2
0年新债的标售意愿。  
    
    他们并指出，10年新券106/4上日空单量微增至56亿台币，相较于该券300亿台币的发行
量仍算温和，令轧空预期明显转弱，但该券殖利率盘中逢高逼近1.15%仍有买盘接手，感觉
短多势力仍未退守。
   
    “今天看起来短多的气氛仍在，并没有转空。〞一位大型银行交易员说。 
    
    交易员表示，今年以来国际板债券发行量高达上百亿美元，市场担心20年公债来自保险
业买盘恐受资金排挤效应所累，有保险业初估20年新债可能得标在1.70-1.75%，若标高于预
期，10年新券106/4恐遭遇卖压。
    
    惟一位大型银行交易主管则称，目前银行间仍有资金去化需求，对20年公债仍会有兴趣
参与竞标，且台债短多气氛尚未完全消散，初估20年新债得标利率落在1.65-1.70%，“不致
于标高，不然钱要跑哪去?”
    
    下周四(16日)央行将代财政部标售106/3期20年公债，预估金额250亿台币
，2月20日发行。至今该券发行交易期间暂无成交纪录。
    
    交易员预估下周五年公债106/2殖利率暂看在0.79-0.85%，10年新券106/4则料在1.10-1
.18%。
    
    美国公债收益率周四上涨，因在特朗普总统表示将在未来几周内公布税收改革计划后，
乐观情绪弥漫市场。10年期公债收益率报2.393%，较周三尾盘高5个基点。[US/
NCN]
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                               (亿台币)
  期                                                                  
   5   106/2                      +1.40     0.8200%   0.8130-0.8215%     12.00
  10   106/4                      +1.87     1.1345%   1.1306-1.1440%    140.50
 年     期别                     报价（%）
 期                            
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10    105/11                      没有成交
   5     106/2                       0.8200%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
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 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
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