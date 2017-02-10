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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 14:24 BJT

钢铁产业：安赛乐米塔尔预期2017年全球钢铁需求成长0.5-1.5%

路透布鲁塞尔2月10日 - 安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)表示：

* 预期2017年全球表观钢铁消费成长0.5-1.5%，2016年增幅为1.0%

* 预期2017年美国表观钢铁消费成长3-4%，2016年为下滑1-1.5%

* 预期2017年欧洲表观钢铁消费成长0.5-1.5%，2016年为增长1.5-2.0%

* 预期2017年巴西表观钢铁消费成长3-4%，2016年为下滑13-13.5%

* 预期2017年中国表观钢铁消费最多下滑1%，2016年为成长1-1.5%(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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