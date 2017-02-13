重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(2月6日-10日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中美关系：两国元首通电话，强调“一个中国”并将加强沟通合作--CCTV

中央电视台(CCTV)报导称，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，称双方将加强沟通合作。特朗普强调，美国政府坚持奉行“一个中国”政策。

--中国数据：低基数、强外需推升1月外贸远超预期，出口压力上半年有望缓解

受低基数、外需转暖等因素影响，中国1月进出口增速均远超预期。分析师预计，接下来随着季节扰动因素的减弱，增速或有所回落，但整体而言，外贸受外围经济基本面好转的影响将趋于向好，出口压力上半年有望继续减轻。

--中国政策：深入推进农业供给侧结构性改革，培育发展新动能--一号文件

中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。

--中国经济：进一步清理和规范涉企收费，持续为实体经济减负--国常会

中国总理李克强主持国务院常务会议，决定进一步清理和规范涉企收费，持续为实体经济减负；部署深化建筑业“放管服”改革，推动产业升级发展。

--中国数据：1月服务业PMI轻微放缓至53.1，经营活动与新业务稳健增长--财新

相较中国1月官方和财新制造业PMI的双双回落，当月服务业PMI则呈现出一升一降态势。财新1月中国服务业PMI录得53.1，仅略低于去年12月创下的17个月最高纪录53.4，显示服务业活动有进一步实质扩张，经营活动与新业务皆稳健增长。

--中国财政：全面开展省级地方国库现金管理，完善存款利率形成机制--财政部

中国财政部、中国央行近日联合发布通知称，决定在全国全面开展省级地方国库现金管理，并要求地方财政部门进一步完善地方国库现金管理存款利率形成机制，加强库款管理与国库现金管理统筹，加强预算管理、加大盘活财政存量资金力度。

--中国经济：支持真实合规的对外投资，突出实体经济和新兴产业导向--商务部

中国商务部新闻发言人孙继文称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。

--中国经济：扩大国有土地有偿使用范围，开发利用保护坚持生态优先--国土部

为促进国有土地资源全面节约集约利用，中国国土资源部称，扩大国有土地有偿使用范围，缩小划拨用地范围，完善公共服务项目用地和国有企事业单位改制建设用地资产处置政策，改制后不符合划拨用地法定范围的，应按有偿使用方式进行土地资产处置。

--中国农业：2016/17年度玉米消费量预估21,122万吨，进口量80万吨--农业部

中国农业部发布最新预测，将2016/17年度玉米消费量预估调增至21,122万吨，其中玉米工业消费量比上月预测数调增50万吨，主要原因是玉米加工企业开工率回升超过预期。

--中国农业：政府敦促四个玉米种植区向饲料生产商提供补贴--消息

据得到情况简报的消息人士，中国政府正在敦促四个玉米种植区的地方当局向饲料生产商提供补贴。这是中国刺激玉米需求采取的最新举措。

--中欧贸易：欧盟提议缩短对中国太阳能面板反倾销税延长期--文件

路透看到的一份文件显示，欧盟执委会对于延长对中国太阳能面板课征反倾销税的提案有所软化。此前多数欧盟国家反对延长征税，希望降低进口价格。

【金融】

--中国央行：上周逆回购利率上行为随行就市，主要由市场决定--官员

中国央行研究局局长徐忠表示，上周公开市场逆回购中标利率上行10个基点是市场化招投标的结果，是在资金供求影响下随行就市的表现，主要是由市场决定的。

--中国金融：去年四季度境外投资者对境内金融机构直接投资续净流出--外管局

中国国家外汇管理局称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。

--中国保险：保险公司非理性举牌“欠思考”，境外投资应行动谨慎--保监会副主席

中国保监会副主席陈文辉表示，过去一段时间，一些保险公司在股市中的非理性举牌造成了不良影响，对于行业形象产生了损害，“做事情不应该这么血腥和欠思考”。

--中国金融：央行约谈九家在京比特币交易平台，不得违规从事融资融币等业务

继1月初对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展检查后，中国央行营业管理部检查组又对“中国比特币”等九家在北京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，通报目前比特币交易平台存在的问题，提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等。

--全球金融：2017年新兴市场将再现资本净流出，中国首当其冲--IIF

国际金融协会(IIF)发布报告称，2017年新兴市场将连续第四年出现资本净流出，受中国大规模资本外流影响。

【固定收益】

--《分析》上调利率后中国央行暂停逆回购，降杠杆路上政策风向仍偏紧

中国央行公开市场在春节长假后首次操作即上调利率，但之后便进入短期“休眠”状态，从上周六起，连续六个工作日逆回购停做，本周净回笼规模亦创下七个月来新高；不过有节后大量回流现金的对冲，短期资金面仍无虞。

尽管货币市场总量供给尚属充裕，但在偏紧的政策预期压制下，对未来流动性预期相当谨慎，中长期资金价格不断攀高。分析人士认为，经济平稳回暖势头未改，金融降杠杆、防风险依旧是宏观调控的主要目标之一，货币政策风向仍会偏紧。

他们并指出，今年货币政策在量价调控两方面，会更加重视价格工具的作用，总量保证够用，不出现大的资金缺口即可；而出于降杠杆的考量，央行对价格工具的使用将更为重视，逆回购利率上调后可能有一定的观察期，但若有需要，后续继续调高的空间犹存。

--中国债市：假日因素致1月托管量仅增590亿，保险机构鹤立鸡群--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。

--中国信用债：大连机床5亿超短融交叉违约未得豁免，未按期偿付构成违约

此前有多笔债券违约的中国大连机床集团公告，所发行的5亿元人民币超短融16大机床，在触发交叉条款后未获得持有人会议豁免，应在2月7日立即兑付；不过公司未能筹措足额兑付资金，上述超短融不能按期偿付本息。

【外汇】

--中国外汇：1月外储跌破3万亿美元但降幅收窄，未来跨境资金流出或放缓

1月末中国外汇储备跌破了3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低。分析人士指出，央行向外汇市场投放美元是外储规模下降的主要原因。不过叠加美元指数下跌带来的正向估值效应，以及中国对资本流出控制的加强，外储规模降幅明显收窄。随着跨境资金流出的放缓，未来外储变动可能继续缩小。

--中国外汇：对外储数字变化无须过于敏感，规模够用更值得关注--人民日报

针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。

--路透调查：人民币或将下滑，资本外流影响盖过特朗普汇率评论影响

根据路透对汇市策略师的调查，人民币汇率料将在未来一年跌至近10年低位，尽管央行意外上调短期利率，当局仍面临资本外流挑战。

--中国外汇：加强对银行等机构检查，严厉打击外汇违法违规--外管局官员

中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。

--中国外汇：12月以人民币结算的跨境贸易比例降至逾三年低位--渣打

由于中国加强资本管控，而且人民币进一步贬值抑制了全球对人民币的兴趣，12月以人民币结算的跨境贸易比例降至逾三年低位。

【证券/行业】

--中国证券：证监会称将加大并购审核力度，强化业绩补偿监管引导估值回归

中国证监会表示，对企业并购审核将加大审核力度，形成监管威慑；强化业绩补偿监管，引导市场估值回归，逐步对上市公司实施分行业信息披露监管。

--中国证券：证监会要求券商全面自查投行业务，并开展自纠和整改--消息

两位消息人士透露，中国证监会日前下发通知，要求券商对并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和非上市公司推荐业务开展自查自纠和规整规范的专项活动。

--中国证券：上交所将完善期权合约设计，推动组合和证券保证金等创新

上海证券交易所衍生市场部发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。

--中港个股：万科1月销售额同比增近九成，新增19项目需付地价款119亿

中国大型房地产企业--万科公告，1月实现销售金额481.2亿元人民币，据此计算，较上年同期的255.9亿元增近九成；另外，自去年12月销售简报披露以来，公司新增项目19个，合计需支付地价款约119亿元。

--中国国企：中航工业将启动军品市场化配套试点，落实军民融合战略--报载

中国证券报报导称，中国大型军工企业--中国航空工业集团今年将推出一揽子军工改革举措，启动一批军品市场化配套试点，起草上市公司资本运作规划及市值管理方案。

--中国汽车：1月乘用车销量同比降9.8%，春节早叠加购置税政策导致--乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会公布，1月乘用车销量同比下降9.8%。2017年乘用车开局零售没有超预期，是春节偏早因素叠加购置税减半政策退坡后的零售低迷。

--中国企业：阿里巴巴旗下蚂蚁金服计划通过发债筹资20-30亿美元--消息

一名直接知情的消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴集团旗下金融分支--蚂蚁金服正与银行商谈，寻求通过发债筹资20-30亿美元。

--《焦点》中国石油同意来自哈萨克斯坦的管道原油提高价格

- 石油企业和哈萨克斯坦能源部向路透表示，哈萨克斯坦石油生产商和中国石油天然气股份有限公司 (简称中国石油)同意提高经由阿塔苏-阿拉山口(Atasu-Alashankou)管道输往中国的库姆科尔(Kumkol)原油价格。

--香港新股：腾讯旗下网上文学平台阅文集团拟今年IPO筹高至8亿美元--IFR