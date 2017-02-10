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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 14:35 BJT

欧股业绩：安赛乐米塔尔第四季核心获利高于预期，受益于削减成本

路透布鲁塞尔2月10日 - 全球最大钢铁生产企业安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)周五公布，第四季核心获利高于预期，受益于削减成本。

第四季核心获利增长逾50%至16.6亿美元，高于路透调查18位分析师预计的15.9亿美元。

该公司称，2017年预计美国纳入库存变化考量的表观消费量最多将增长4%，而中国需求料将最多下跌1%。

不过安赛乐米塔尔没有直接涉足中国市场；中国是全球最大钢铁生产和消费国，对全球整个钢铁行业至关重要。(完) (编译 于春红; 审校 王颖)
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