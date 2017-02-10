路透基点：海航集团获得10亿人民币过桥贷款，为收购佳美集团筹资--TRLPC

路透2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国航空综合企业海航集团已签署一笔10亿人民币(1.46亿美元)等值一年期过桥贷款，为其以14亿瑞郎(14.6亿美元)收购瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup)的交易筹资。

招商银行是唯一贷款银行。

海航集团子公司--海航航空(香港)航食控股有限公司于去年12月以全现金完成收购了佳美集团所有公开上市股票。

此次是海航集团在瑞士的再度出手。2015年，海航以27亿瑞郎收购了瑞士国际空港服务有限公司(Swissport International Ltd)，四家银行签署了等值9.5亿美元有追索权的五年期贷款，以及6.6亿欧元六年期无追索权低门槛TLB贷款。前者贷款的综合收益在250-290个基点，后者为欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码525个基点，保底利率1%，折让为98.5。(完) (编译 孙茉莉; 审校 高琦)