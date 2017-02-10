新兴汇市：亚洲货币下跌，特朗普誓言推出税改提振美元

路透新加坡2月10日 - 亚洲新兴货币周五下跌，美国总统特朗普稍早宣示将进行重大税制改革，市场再度对其可能推出有利成长的财政政策怀抱憧憬，带动美元上扬。 中国1月贸易数据优于预期，缓解了区域货币跌势，该数据显示全球第二大经济体中国的年初表现令人振奋，对于其他亚洲国家而言是一吉兆。 吉隆坡一马来西亚银行的交易员表示，中国贸易数据公布之际，市场冒险意愿偏多，且区域股市上涨。 韩元兑美元 跌0.4%至1,150.03韩元，盘中曾一度跌至2月1日以来最低水准1,154.5。 韩元短期关注特朗普和日本首相安倍晋三周五的首脑会晤。此次会晤可能会对日圆产生重大影响，从而影响到韩元等其他亚币。 其他亚币大多下跌，马币(林吉特)兑美元 下跌0.2%。 特朗普周四在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担 。这提振了美元。 美国白宫表示，特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。 东京的Brown Brothers Harriman外汇分析师Masashi Murata说道，特朗普的言论刺激美元上涨，并拉动亚币回撤。 “但亚币似乎相当坚稳，即使美债收益率已有所上涨，”Murata说道。 Murata表示，亚币的这种韧性源于乐观的经济基本面，并受美国等发达经济体的不错增长支撑，他还表示中国经济现在似乎也表现良好。 人民币兑美元周五下跌，特朗普政府加大努力改善中美关系的消息，可能一段时间内为汇市提供新的触媒。 但交易员称，周五人民币交投相对平淡，中国的乐观贸易数据对市场并无明显影响。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.62 113.26 -0.32 +3.04 117.07 坡元 1.4206 1.4206 +0.00 +2.00 1.4490 台币 31.030 31.046 +0.05 +4.03 32.279 韩元 1149.43 1145.80 -0.32 +5.07 1207.70 泰铢 35.05 35.00 -0.14 +2.14 35.80 菲律宾披索 49.89 49.87 -0.04 -0.34 49.72 印尼卢比 13305.00 13300.00 -0.04 +1.24 13470.00 印度卢比 66.93 66.85 -0.11 +1.49 67.92 马币 4.4420 4.4370 -0.11 +0.96 4.4845 人民币 6.8755 6.8675 -0.12 +1.04 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完) (编译 张明钧/汪红英/王琛；审校 高琦/孙茉莉/蔡美珍)