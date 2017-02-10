版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 15:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：强劲中国贸易数据提振冒险意愿

0645GMT

* 美元/日圆上涨0.42%，澳元/美元上涨0.24%，新西兰元/美元上涨0.08%，英镑/美元上涨0.1%

* 美元/人民币涨0.12%，美元/离岸人民币上涨0.02%，美元/台币上涨0.06%，美元/韩元上涨0.42%

* 日经指数收高2.49%，中国沪综指上涨0.32%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指上涨0.46%，美国原油上涨0.23%，10年期美债收益率2.4073%

* 美国上诉法院支持暂停实施特朗普的穆斯林入境禁令

* 中国数据：低基数、强外需推升1月外贸远超预期，出口压力上半年有望缓解 (完) (编译 李春喜 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐