背景资料：2017年中国信用债违约一览

路透上海2月10日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 16大机床SCP003 5 2月7日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约条款后 集团 未获持有人会议豁免 兑付日提前至2月7日 内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3日 东北特殊 13东特钢MTN1 14 1月15日 5年 6.10% 中国银行 中票 付息违约，付息日因 钢集团 假期延至1月16日 大连机床 16大机床MTN001 4 1月14日 3年 7.00% 兴业银行 中票 付息违约，付息日因 集团 假期延至1月16日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 此外，今年以来信用债市场还有如下风险事件： --2月7日，中钢股份公告称，将“10中钢债” 回售登记期再度延长至2月21日结束，这 已是10中钢债回售登记第25次延期。而中钢国际 去年9月末公告称，收到控股股东中国中钢集团通 知，中钢集团债务重组方案正式获得批准。 中国银行 去年12月6日称，包括该行在内的六家债委会主席行与中钢集团正式签署 债务重组框架协议，将对本息总额600亿元人民币的债权整体重组，其中部分可通过发行可转债的方式置换金 融机构对应债权。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)