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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.280-0.320%

    * 标售标的：91天期国库券
    * 标售时间：周一(13日)
    * 标售金额：暂定金额250亿台币
    * 预测区间：0.280-0.320%
    * 受访机构：五家

    路透台北2月10日 - 台湾财政部将于下周一(13日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路
透调查显示，农历春节过后因外资汇入，外商银行资金相对充裕，基于消化资金需求，预估下周一标售的91天
期国库券决标贴现率在0.280-0.320%。
       
    资金调度人士指出，近期货币市场受钜额国际债券交割影响，银行间分布不均状况明显，因此本地银行对
于利率偏低的国库券料兴趣缺缺，资金偏多的外商银将主导得标利率的位置。    

    路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.25-0.3
5%。 
    
    以下为各银行的看法重点分析：
    
    --春节过后，因外资仍呈现净汇入，近期存续期极短的公债殖利率明显下行，外商银基于消化资金需求，
料将追低利率。
    --近期拆款市场受钜额国际债券交割影响，利率区间变宽，本地银行资金多缺不一，料对参与标售兴趣缺
缺。
    --从近期外资汇入，台币走势偏强来看，外商银行资金相对宽松，这次应该会以外商银行为主要得标对象
。
       
    以下为2014年以来国库券发行细节：
 
 2017年          
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
     1月23日           91          300        0.320             3.52
     1月12日          182          300        0.420             3.80
      1月6日          273          250        0.483             3.81
  
  2016年
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
    12月13日          182       299.5*        0.530             2.78
     7月28日          273          300        0.300             2.71
     4月27日          364          300        0.358             3.16
     2月02日          182          200        0.355             4.30
     1月26日          182       273.5*        0.380             1.62
     1月19日           91          300        0.330             2.67
     1月13日          273          300        0.350             1.98
  2015年
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
    12月28日          182          350        0.315             2.06
     8月13日           91          250        0.386             2.89
     7月30日          273          300        0.460             3.62
     4月10日          364          250        0.495             3.67
     3月24日           91          350        0.477             2.86
      2月2日           91          300        0.480             2.03
     1月13日          182          250        0.490             3.02
      1月7日          273         287*        0.550             2.10
  2014年
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
    12月26日          182          350        0.530             3.87
    12月24日           91          300        0.500             1.94
     8月13日          182          200        0.410             4.36
     7月11日          273          200        0.423             4.20
     5月 8日           28         245*        0.319             4.36
     3月31日           91          200        0.388             4.00
     3月26日          364          250        0.500             3.21
     2月21日          273          250        0.449             3.20
     1月13日          182          250        0.497             2.96
   注：*表不足额标售。(完) 

 (记者 董永年；审校 杨淑祯)
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