全球金市：金价下跌，受特朗普税改承诺及美国升息预期打击

路透2月10日 - 金价周五下跌，因美元走强；此前美国总统特朗普承诺进行重大税制改革，同时经济数据提升了美国升息的预期。

0711 GMT，现货金下跌0.5%至每盎司1,223.93美元；金价周三一度触及1,244.67美元的11月11日以来高点。

美国期金一度下跌超过1%至每盎司1,223.30美元。

“(金价的)逆转几乎全部归咎于美元的上涨，此前特朗普透露打算在数周内宣布‘重要’税改计划，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。

“周四的交投表明，(投资者)更多是因为特朗普的许诺而欢迎鼓舞，还没顾上详细研读，”Meir表示，并称黄金的抛售可能有些过早，走势有可能还会逆转。

美国的经济也给美元带来支撑。美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，而12月趸售(批发)库存连续第二个月急升。

路透技术分析师王涛预测，现货金有可能测试每盎司1,218美元支撑位，跌穿后料下探下一支撑位1,182美元。