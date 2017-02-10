全球金市：金价下跌，受特朗普税改承诺及美国升息预期打击

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透2月10日 - 金价周五下跌，因美元走强；此前美国总统特朗普承诺进行重大税制改革，同时经济数据提升了美国升息的预期。
0711 GMT，现货金下跌0.5%至每盎司1,223.93美元；金价周三一度触及1,244.67美元的11月11日以来高点。
美国期金一度下跌超过1%至每盎司1,223.30美元。
“(金价的)逆转几乎全部归咎于美元的上涨，此前特朗普透露打算在数周内宣布‘重要’税改计划，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。
美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。
“周四的交投表明，(投资者)更多是因为特朗普的许诺而欢迎鼓舞，还没顾上详细研读，”Meir表示，并称黄金的抛售可能有些过早，走势有可能还会逆转。
美国的经济也给美元带来支撑。美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，而12月趸售(批发)库存连续第二个月急升。
路透技术分析师王涛预测，现货金有可能测试每盎司1,218美元支撑位，跌穿后料下探下一支撑位1,182美元。
其他贵金属方面，现货银跌0.4%至每盎司17.56美元。现货铂金跌1.5%至996.50美元，前一交易日曾触及10月3日以来最高的1,028.50美元。现货钯金跌1%至762.30美元。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 李春喜/高琦)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +