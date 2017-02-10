《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月10日

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透2月10日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:34时,1港元=0.88645 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.10 7.80 2.47 南玻 12.22 6.14 2.25 深康佳 4.62 2.85 1.83 ST中华 11.85 4.89 2.73 ST中冠 10.19 4.13 2.78 深深宝 15.19 6.50 2.64 深华发 21.29 6.47 3.71 深赤湾 18.88 12.10 1.76 特力 51.88 11.96 4.89 飞亚达 14.35 7.57 2.14 一致药业 69.30 43.72 1.79 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.45 6.54 1.46 深南电 11.35 5.61 2.28 深纺织 14.87 6.98 2.40 方大集团 14.51 7.86 2.08 深国商 13.40 4.99 3.03 深赛格 10.47 4.83 2.45 宝石 10.21 5.80 1.99 小天鹅 33.90 24.38 1.57 粤高速 7.25 5.10 1.60 晨鸣纸业 12.33 8.39 1.66 ST珠江 11.07 5.78 2.16 美菱电器 6.93 4.50 1.74 大冷股份 10.72 5.97 2.03 粤电力 5.51 3.60 1.73 佛山照明 9.72 6.26 1.75 江铃汽车 29.13 18.76 1.75 沙隆达 14.17 6.82 2.34 苏常柴 9.23 4.80 2.17 威孚高科 24.78 18.46 1.51 古井贡酒 46.86 29.05 1.82 ST东海 15.04 6.85 2.48 长安汽车 15.67 10.55 1.68 京东方 3.26 2.50 1.47 鲁泰 12.31 9.27 1.50 本钢板材 5.86 2.85 2.32 张裕 35.82 18.80 2.15 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +