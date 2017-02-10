中国期市：铁矿石期货跳涨近8%至三年新高，受中国进口大增提振

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透悉尼2月10日 - 中国铁矿石期货周五跳涨近8%至三年新高，此前报导指出中国1月进口大增，显示中国经济升温之际，钢厂需求上扬。
中国1月铁矿石进口较上年同期成长12%至9,200万吨，创下月度进口次高的纪录，未受今年农历春节提前影响，从而带动市场热络人气。
“钢厂1月初迅速采取行动，在农历年前增加进口，这带动当月进口数字上扬，”中信里昂证券原材料及运输研究分析师Daniel Meng表示。“虽然春节意味着月底前进口减少，但整体影响仍属正面。”
但Meng也谨慎指出，海关总署发布的数据显示中国港口的库存在增加，可能拖慢未来船货进口速度。中国大型钢厂的库存通常维持六周左右的消耗量，较小型钢厂的库存则保持三到四周的消耗量。
上周，中国港口的铁矿石库存达到纪录高位。SH-TOT-IRONINV
“钢厂目前可以赚钱，这意味着他们能为购买铁矿石支付更高的价格。”瑞银的分析师Lachlan Shaw表示。
大商所的铁矿石期货收高7%，报每吨688元人民币，盘中曾触及694元的逾三年高位。
上海期交所的主力螺纹钢期货收升2.75%，报每吨3,328元人民币，盘内高点在3,398元。（完） (编译/审校 张明钧/高琦/孙茉莉)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +