中国期市：铁矿石期货跳涨近8%至三年新高，受中国进口大增提振

路透悉尼2月10日 - 中国铁矿石期货周五跳涨近8%至三年新高，此前报导指出中国1月进口大增，显示中国经济升温之际，钢厂需求上扬。

中国1月铁矿石进口较上年同期成长12%至9,200万吨，创下月度进口次高的纪录，未受今年农历春节提前影响，从而带动市场热络人气。

“钢厂1月初迅速采取行动，在农历年前增加进口，这带动当月进口数字上扬，”中信里昂证券原材料及运输研究分析师Daniel Meng表示。“虽然春节意味着月底前进口减少，但整体影响仍属正面。”

但Meng也谨慎指出，海关总署发布的数据显示中国港口的库存在增加，可能拖慢未来船货进口速度。中国大型钢厂的库存通常维持六周左右的消耗量，较小型钢厂的库存则保持三到四周的消耗量。

上周，中国港口的铁矿石库存达到纪录高位。SH-TOT-IRONINV

“钢厂目前可以赚钱，这意味着他们能为购买铁矿石支付更高的价格。”瑞银的分析师Lachlan Shaw表示。

大商所的铁矿石期货收高7%，报每吨688元人民币，盘中曾触及694元的逾三年高位。