企业并购：利洁时将以166亿美元收购美赞臣

路透伦敦2月10日 - 英国消费品生产商利洁时(Reckitt Benckiser)已同意以166亿美元收购美国婴儿配方食品生产商美赞臣，这是利洁时迄今最大一笔收购，并为该公司打开了新的市场领域。

利洁时周五表示，将以每股90美元收购美赞臣，相较于利洁时上周表示正在洽商收购美赞臣之前的收盘价，溢价幅度为30%。

包括美赞臣的债务在内，该笔交易价值179亿美元。

利洁时称，其目标是使美赞臣业务中长期内实现预估年增长区间3-5%的高端水准。

利洁时预计，到收购后第三个完整年度的年底时，将有一年2亿英镑的成本节省，第一个完整年度为获利做出贡献。