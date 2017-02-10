企业并购：利洁时将以166亿美元收购美赞臣

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透伦敦2月10日 - 英国消费品生产商利洁时(Reckitt Benckiser)已同意以166亿美元收购美国婴儿配方食品生产商美赞臣，这是利洁时迄今最大一笔收购，并为该公司打开了新的市场领域。
利洁时周五表示，将以每股90美元收购美赞臣，相较于利洁时上周表示正在洽商收购美赞臣之前的收盘价，溢价幅度为30%。
包括美赞臣的债务在内，该笔交易价值179亿美元。
利洁时称，其目标是使美赞臣业务中长期内实现预估年增长区间3-5%的高端水准。
利洁时预计，到收购后第三个完整年度的年底时，将有一年2亿英镑的成本节省，第一个完整年度为获利做出贡献。
利洁时还公布第四季营收27.6亿英镑，较上年同期增长1%。全年营收同比增3%。全年获利增长6%。(完) (编译 于春红/刘秀红；审校 蔡美珍)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +