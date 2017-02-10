路透基点：亚太基金经理人考虑削减亚洲CLO基金规模--TRLPC

路透2月10日 - 近一年前那些推出企业贷款债权证券化受益证券(CLO)的经理人正考虑削减基金规模，凸显了吸引投资者的窘境。

总部在香港的SC Lowy和新加坡大华资产管理(UOB Asset Management)去年3月推出United Asia Loan Funding基金，至今已有数月之久，尽管有像国际金融公司(IFC)这样的大投资者，但还是面临业绩惨淡难以完成募集的困境。

去年6月国际金融公司考虑向这档CLO投资8,000万美元，将在今年7月19日召开的理事会会议上就该笔投资做出最终决定。

“我们最初打算募集4亿美元，现在我们在考虑是否缩减规模，”SC Lowy执行长Michel Lowy表示。这档CLO的营销活动去年12月停止，本月重新启动，突显去年市场环境艰困。2016年美国的CLO发行也受挫，较2015年大幅减少27%至724亿美元，因市况波动以及即将引入的风险自留制度产生了影响。美国是这类贷款基金的最大市场。

尽管将投资者引向CLO存在困难，但Lowy认为，为本区域开发二级市场符合借款人和银行的利益。

“对于银行而言，如果联贷案中的原贷方行需要流动资金，这存在贷方退出的可能，”他说道。“这为借款人提供了另一个筹资渠道，因为我们见到借款人不会只在股市、高收益债市或一般贷款中筹资。”

新加坡大华资产管理和SC Lowy是该笔贷款的担保协理行，渣打银行、Resource Capital Markets和UOB Securities为承销行。(完) (编译 孙茉莉/李春喜/王琛；审校 张明钧/刘秀红)