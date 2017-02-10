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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 17:19 BJT

台湾汇市：美国总统特朗普拟减税励美元上涨，外商银抛汇令台币收微贬

    * 美国总统特朗普(川普)拟推出减税新政，激励美元上扬
    * 午后外商银汇入更明显，出口商抛汇限缩台币贬幅
    * 下周台币交易区间料在31.030-31.250

    路透台北2月10日 - 台币兑美元周五收平盘附近。汇银人士表示，美国总统特
朗普(川普)拟推出减税新政激励美元上扬，不过台股再创20个月高位，激励午后外
商银汇入，出口商也抛汇限缩台币贬幅，令台币收在平盘附近。
    
    汇银人士说，目前看来仍有不小机会台股再攀高位，外资汇入并买股仍可期待。下周虽
有美联储主席叶伦的谈话，但美国总统川普的发言看来更重要，对金融市场的影响更大。
    
    〞她说什么不重要。叶伦已经被川普取代了。〞一位本地大型商银交易员表示。下周二
美联储主席叶伦在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词(GMT 1500)。
    
    他们认为，今日台币一度回贬至接近31.200，已吸引了一堆出口商抛汇，预料31.300-3
1.400更是美元的强大压力区，大区间预料会在30.900-31.400之间震荡。    
    
    今日汇市成交量依旧不大，交易员说，特朗普周五将和日本首相安倍晋三见面，先前又
对中国释出善意，连番举措都使得市场不得不暂停大部位操作，停下来观望美、中、日的局
势变化。近期全球汇市流动性差，波动度加剧也使各方提高现金部位，退场观望。

    日本首相安倍晋三周四将前往华盛顿，希望通过帮助美国创造就业以及增强日本军力的
承诺。安倍和特朗普周五首先在华盛顿会面，然后在佛罗里达打高尔夫。
 

    台湾股市周五带量收涨突破9,600点整数关口，再创逾20个月的收盘高位。外资
及陆资在台股买超55.82亿台币，连两个交易日买超共计97.03亿台币。      
    
   
     〞外资还是会伺机汇入，台股有高股利和低波动度，对外资还是有吸引力。〞一位大
型外商银行交易员说。

    交易员表示，尽管短线外资大幅明显汇入趋势有所转变，但在台股中买多卖少的情况仍
然与先前一致，资金在台湾仍是不错的选择。台币下周交易区间预料在31.030-31.250；大
区间会在30.900-31.300。 
        
    亚洲新兴货币周五下跌，美国总统特朗普稍早宣示将进行重大税制改革，市场再度对其
可能推出有利成长的财政政策怀抱憧憬，带动美元上扬。
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价   成交量   上日成交
                       报价                                    亿美元   量／亿美
                                                                             元 
 台北外汇经纪公      31.051    31.046  31.022-31.190  31.160     6.16       6.05
 司                                                                    
 元太外汇经纪公      31.050    31.044  31.026-31.155  31.140     4.11       2.42
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期          -0.055/-0.040               -0.065/-0.045
 美元/台币六个月期          -0.265/-0.230               -0.280/-0.240
  (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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