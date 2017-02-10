台湾汇市：美国总统特朗普拟减税励美元上涨，外商银抛汇令台币收微贬

* 美国总统特朗普(川普)拟推出减税新政，激励美元上扬 * 午后外商银汇入更明显，出口商抛汇限缩台币贬幅 * 下周台币交易区间料在31.030-31.250 路透台北2月10日 - 台币兑美元周五收平盘附近。汇银人士表示，美国总统特 朗普(川普)拟推出减税新政激励美元上扬，不过台股再创20个月高位，激励午后外 商银汇入，出口商也抛汇限缩台币贬幅，令台币收在平盘附近。 汇银人士说，目前看来仍有不小机会台股再攀高位，外资汇入并买股仍可期待。下周虽 有美联储主席叶伦的谈话，但美国总统川普的发言看来更重要，对金融市场的影响更大。 〞她说什么不重要。叶伦已经被川普取代了。〞一位本地大型商银交易员表示。下周二 美联储主席叶伦在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词(GMT 1500)。 他们认为，今日台币一度回贬至接近31.200，已吸引了一堆出口商抛汇，预料31.300-3 1.400更是美元的强大压力区，大区间预料会在30.900-31.400之间震荡。 今日汇市成交量依旧不大，交易员说，特朗普周五将和日本首相安倍晋三见面，先前又 对中国释出善意，连番举措都使得市场不得不暂停大部位操作，停下来观望美、中、日的局 势变化。近期全球汇市流动性差，波动度加剧也使各方提高现金部位，退场观望。 日本首相安倍晋三周四将前往华盛顿，希望通过帮助美国创造就业以及增强日本军力的 承诺。安倍和特朗普周五首先在华盛顿会面，然后在佛罗里达打高尔夫。 台湾股市周五带量收涨突破9,600点整数关口，再创逾20个月的收盘高位。外资 及陆资在台股买超55.82亿台币，连两个交易日买超共计97.03亿台币。 〞外资还是会伺机汇入，台股有高股利和低波动度，对外资还是有吸引力。〞一位大 型外商银行交易员说。 交易员表示，尽管短线外资大幅明显汇入趋势有所转变，但在台股中买多卖少的情况仍 然与先前一致，资金在台湾仍是不错的选择。台币下周交易区间预料在31.030-31.250；大 区间会在30.900-31.300。 亚洲新兴货币周五下跌，美国总统特朗普稍早宣示将进行重大税制改革，市场再度对其 可能推出有利成长的财政政策怀抱憧憬，带动美元上扬。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.051 31.046 31.022-31.190 31.160 6.16 6.05 司 元太外汇经纪公 31.050 31.044 31.026-31.155 31.140 4.11 2.42 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.040 -0.065/-0.045 美元/台币六个月期 -0.265/-0.230 -0.280/-0.240 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)