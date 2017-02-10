两岸关系：台湾称台美将保持密切联系与沟通，维持很好的〞零意外〞作法

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透台北2月10日 - 针对中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话一事，台湾总统府周五表示，台美双方对此保持密切联系与沟通，并且维持很好的〞零意外〞作法。
中央电视台(CCTV)周五报导称，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，称双方将加强沟通合作。特朗普强调，美国政府坚持奉行“一个中国”政策。
总统府发言人黄重谚在新闻稿中表示，美国是台湾在国际上最重要的盟友，台湾清楚了解美国政府高度重视东亚地区的和平稳定，包括持续而良好的台美关系、稳定的东亚区域局势，对于美国的利益至关重要。
〞作为国际社会的一员，(台湾)也会持续与美方发展更为坚实的合作关系，共同为区域的和平稳定与福祉贡献力量。〞新闻稿表示。
台湾股市周五带量收涨突破9,600点整数关口，再创逾20个月的收盘高位。分析师表示，由于美国总统川普(特朗普)声称将于数周内就税收政策发布重大声明，带动台股随美股创波段新高。而美中关系巧妙变化也值得关注其对金融市场的影响。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +