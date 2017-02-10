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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 16:41 BJT

两岸关系：台湾称台美将保持密切联系与沟通，维持很好的〞零意外〞作法

路透台北2月10日 - 针对中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话一事，台湾总统府周五表示，台美双方对此保持密切联系与沟通，并且维持很好的〞零意外〞作法。

中央电视台(CCTV)周五报导称，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，称双方将加强沟通合作。特朗普强调，美国政府坚持奉行“一个中国”政策。

总统府发言人黄重谚在新闻稿中表示，美国是台湾在国际上最重要的盟友，台湾清楚了解美国政府高度重视东亚地区的和平稳定，包括持续而良好的台美关系、稳定的东亚区域局势，对于美国的利益至关重要。

〞作为国际社会的一员，(台湾)也会持续与美方发展更为坚实的合作关系，共同为区域的和平稳定与福祉贡献力量。〞新闻稿表示。

台湾股市周五带量收涨突破9,600点整数关口，再创逾20个月的收盘高位。分析师表示，由于美国总统川普(特朗普)声称将于数周内就税收政策发布重大声明，带动台股随美股创波段新高。而美中关系巧妙变化也值得关注其对金融市场的影响。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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