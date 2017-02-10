两岸关系：台湾称台美将保持密切联系与沟通，维持很好的〞零意外〞作法

路透台北2月10日 - 针对中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话一事，台湾总统府周五表示，台美双方对此保持密切联系与沟通，并且维持很好的〞零意外〞作法。

中央电视台(CCTV)周五报导称，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，称双方将加强沟通合作。特朗普强调，美国政府坚持奉行“一个中国”政策。

总统府发言人黄重谚在新闻稿中表示，美国是台湾在国际上最重要的盟友，台湾清楚了解美国政府高度重视东亚地区的和平稳定，包括持续而良好的台美关系、稳定的东亚区域局势，对于美国的利益至关重要。

〞作为国际社会的一员，(台湾)也会持续与美方发展更为坚实的合作关系，共同为区域的和平稳定与福祉贡献力量。〞新闻稿表示。