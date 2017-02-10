国际油市：油价微涨，受中国原油进口强劲及OPEC减产支撑

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透新加坡2月10日 - 油价周五微涨，受强劲的中国原油进口以及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产支撑，不过美国充沛的油品库存仍然打压市场。
0807 GMT，布兰特原油期货报每桶55.68美元，较上日收盘上涨0.05美元。
美国原油期货上涨0.03美元，报每桶53.03美元。
交易商称，强劲的中国原油进口数据在周五给油价带来支撑。
中国1月原油进口量较上年同期增长27.5%，创下纪录第三高，彰显强劲需求。
中国海关周五称，中国1月进口原油3,403万吨或801万桶/日，较上月的纪录规模857万桶/日下降6.5%。
尽管如此，自年初以来，两种原油期货波动幅度都在5美元以内，交易商称这是因为价格驱动力方向不一。
“从12月初以来，油价就一直在每桶55美元左右，还没发现可能导致油价突破当前区间的因素，”Freight Investor Services (FIS)驻迪拜燃料经纪商Matt Stanley称。
“隔夜油市仍受到各种相互矛盾的作用力的拉扯。尽管美元走强，且人们对美国(石油)库存仍心存忧虑，但交易员注意力已转移到正在执行的石油输出国组织(OPEC)减产协议上，”澳新银行(ANZ)称。
油市依然有大量供应，因石油库存、特别是美国的库存水平很高，美国钻探活动升温也推高产量。
因此美国原油期货和布兰特原油期货仍较1月初高位低4-5%。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 于春红)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +