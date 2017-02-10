国际油市：油价微涨，受中国原油进口强劲及OPEC减产支撑

路透新加坡2月10日 - 油价周五微涨，受强劲的中国原油进口以及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产支撑，不过美国充沛的油品库存仍然打压市场。

0807 GMT，布兰特原油期货报每桶55.68美元，较上日收盘上涨0.05美元。

美国原油期货上涨0.03美元，报每桶53.03美元。

交易商称，强劲的中国原油进口数据在周五给油价带来支撑。

中国1月原油进口量较上年同期增长27.5%，创下纪录第三高，彰显强劲需求。

中国海关周五称，中国1月进口原油3,403万吨或801万桶/日，较上月的纪录规模857万桶/日下降6.5%。

尽管如此，自年初以来，两种原油期货波动幅度都在5美元以内，交易商称这是因为价格驱动力方向不一。

“从12月初以来，油价就一直在每桶55美元左右，还没发现可能导致油价突破当前区间的因素，”Freight Investor Services (FIS)驻迪拜燃料经纪商Matt Stanley称。

“隔夜油市仍受到各种相互矛盾的作用力的拉扯。尽管美元走强，且人们对美国(石油)库存仍心存忧虑，但交易员注意力已转移到正在执行的石油输出国组织(OPEC)减产协议上，”澳新银行(ANZ)称。

油市依然有大量供应，因石油库存、特别是美国的库存水平很高，美国钻探活动升温也推高产量。