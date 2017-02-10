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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 16:20 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月10日

路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时
间16:20时，1港元=0.88661人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为20.43%，低于上交易日收盘的20.49%。
    
   公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元  H股价格(港元    A/H股比价
                                            )            )        
 工商银行                                     4.59          4.86           1.07
 建设银行                                     5.72          5.91           1.09
 中国银行                                     3.60          3.74           1.09
 农业银行                                     3.20          3.33           1.08
 招商银行                                    18.90         20.25           1.05
 中信银行                                     6.85          5.26           1.47
 交通银行                                     6.03          5.93           1.15
 民生银行                                     9.11          8.79           1.17
 中国人寿                                    26.40         23.70           1.26
 中国平安                                    36.20         41.60           0.98
 中国太保                                    28.01         29.40           1.07
 中信证券                                    16.67         16.80           1.12
 新华人寿                                    46.32         40.25           1.30
 海通证券                                    16.04         14.26           1.27
 华能国际                                     7.37          5.05           1.65
 大唐发电                                     3.93          2.11           2.10
 华电国际                                     5.08          3.37           1.70
 中煤能源                                     6.13          4.02           1.72
 中国神华                                    17.06         16.16           1.19
 中国石油                                     8.44          6.12           1.56
 兖州煤业                                    11.18          5.90           2.14
 中国石化                                     5.87          6.15           1.08
 上海石化                                     6.64          4.74           1.58
 中海油服                                    13.09          8.11           1.82
 仪征化纤                                     3.86          1.60           2.72
 中国铝业                                     5.03          4.10           1.38
 江西铜业                                    20.27         13.78           1.66
 洛阳钼业                                     4.15          2.51           1.86
 紫金矿业                                     3.55          2.87           1.40
 马钢股份                                     3.35          2.89           1.31
 鞍钢股份                                     6.07          5.92           1.16
 重庆钢铁                                     2.52          2.09           1.36
 海螺水泥                                    21.08         26.75           0.89
 洛阳玻璃                                    25.61          5.76           5.01
 京城机电                                     9.43          3.41           3.12
 中联重科                                     4.83          4.30           1.27
 金隅股份                                     4.71          3.30           1.61
 中国国航                                     7.51          5.69           1.49
 东方航空                                     7.09          4.19           1.91
 南方航空                                     7.35          4.63           1.79
 中国远洋                                     5.99          3.41           1.98
 中海集运                                     4.14          1.80           2.59
 中集集团                                    16.48         12.16           1.53
 中海发展                                     7.26          4.54           1.80
 宁沪高速                                     8.76          9.83           1.01
 深高速                                       8.80          7.01           1.42
 成渝高速                                     5.18          3.06           1.91
 皖通高速                                    14.80          6.16           2.71
 广深铁路                                     5.30          4.70           1.27
 中国南车                                    10.35          7.51           1.55
 中国交建                                    17.89         10.18           1.98
 中国铁建                                    12.96         11.26           1.30
 中国中铁                                     9.28          6.95           1.51
 长城汽车                                    12.27          8.65           1.60
 比亚迪                                      49.63         45.50           1.23
 广汽集团                                    24.14         12.56           2.17
 青岛啤酒                                    33.28         34.90           1.08
 白云山                                      24.59         20.00           1.39
 新华制药                                    12.64          5.79           2.46
 海信科龙                                    11.50          7.81           1.66
 南京熊猫                                    15.71          7.64           2.32
 晨鸣纸业                                    12.33          9.39           1.48
 上海医药                                    21.26         21.00           1.14
 中兴通讯                                    15.21         12.36           1.39
 东方电气                                    10.79          7.50           1.62
 潍柴动力                                    11.76         14.22           0.93
 东北电气                                     8.83          2.66           3.74
 广船国际                                    32.81         14.62           2.53
 昆明机床                                     8.15          2.80           3.28
 一拖股份                                    13.16          4.94           3.00
 北辰实业                                     4.30          2.59           1.87
 创业环保                                     8.38          4.37           2.16
 中国中冶                                     5.24          2.96           2.00
 金风科技                                    17.04         13.20           1.46
 丽珠                                        57.48         46.80           1.39
 万科                                        20.66         20.15           1.16
 郑煤机                                       7.85          4.84           1.83
 大连港                                       2.95          1.45           2.29
 山东墨龙                                     8.20          2.32           3.99
 浙江世宝                                    37.05          9.25           4.52
 复星医药                                    25.24         27.35           1.04
 光大银行                                     4.08          3.80           1.21
 东江环保                                    18.20         13.36           1.54
 上海电气                                     8.42          3.70           2.57
 广发证券                                    17.57         17.24           1.15
 华泰证券                                    18.32         16.06           1.29
 东方证券                                    15.15          7.74           2.21
 光大证券                                    16.07         12.60           1.44
 招商证券                                    16.88         11.98           1.59
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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