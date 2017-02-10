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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 16:38 BJT

全球贵金属：2月9日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓仍持平

    路透2月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周四的黄金持仓较周三持平，
同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      的白银持仓亦不变。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)     日期        变动      增减
    SPDR      26,768,192.1   2月9日      26,768,192.1    2月8日         0.0     0.00%
    iShares  334,713,128.2   2月9日     334,713,128.2    2月8日         0.0     0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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