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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 17:44 BJT

英国金融：四家银行获委任安排2065年到期通膨保值公债银团承销

路透伦敦2月10日 - 英国2065年到期通膨保值公债增额发行的银团承销，英国债务管理局(DMO)指定四家银行担任联合簿记行，该债票息0.125%，定在2月20日起当周进行。

DMO称，巴克莱(Barclays)、莱斯银行集团、NatWest Markets和瑞银集团(UBS)被指定为簿记行，所有其他通膨保值公债做市商已获邀担任共同主承销商。(完) (编译 王琛；审校 蔡美珍)
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