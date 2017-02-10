《汇市简讯》英镑/日圆多头动能满满，但142.00上方卖压沉重

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透2月10日 - 0840 GMT * 英镑/日圆在138.40前寻获强劲支撑，之后一直上涨 * 138.40为英镑/日圆从136.45-144.75日圆涨势的76.4%回档位。日 云图跨度137.50-143.95 * 英镑/日圆仍有重大下档风险，在142.00上方卖压沉重 * 虽然英镑表现强韧，但前景顶多只能说是脆弱 * 特朗普/安倍即将会面，日圆面临阻力 * 英镑/日圆一目均衡图：reut.rs/2kyST3c (完) (编译 李春喜 审校 王洋)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +