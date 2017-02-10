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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 16:54 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆多头动能满满，但142.00上方卖压沉重

    路透2月10日 - 0840 GMT
    
    *  英镑/日圆在138.40前寻获强劲支撑，之后一直上涨
    
    * 138.40为英镑/日圆从136.45-144.75日圆涨势的76.4%回档位。日
云图跨度137.50-143.95
    
    * 英镑/日圆仍有重大下档风险，在142.00上方卖压沉重
    
    * 虽然英镑表现强韧，但前景顶多只能说是脆弱
    
    * 特朗普/安倍即将会面，日圆面临阻力
    
    * 英镑/日圆一目均衡图：reut.rs/2kyST3c (完) (编译 李春喜 审校 王洋)
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