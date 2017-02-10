《汇市简讯》英镑/日圆多头动能满满，但142.00上方卖压沉重

路透2月10日 - 0840 GMT * 英镑/日圆在138.40前寻获强劲支撑，之后一直上涨 * 138.40为英镑/日圆从136.45-144.75日圆涨势的76.4%回档位。日 云图跨度137.50-143.95 * 英镑/日圆仍有重大下档风险，在142.00上方卖压沉重 * 虽然英镑表现强韧，但前景顶多只能说是脆弱 * 特朗普/安倍即将会面，日圆面临阻力 * 英镑/日圆一目均衡图：reut.rs/2kyST3c (完) (编译 李春喜 审校 王洋)