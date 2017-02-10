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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 17:17 BJT

标题新闻：马来西亚2月1-10日棕榈油出口较上月同期下降0.4%至337,282吨--船货验证机构SGS

注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance缩写。

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