欧元债市：特朗普税改承诺和中国强劲贸易数据推升欧债收益率

路透伦敦2月10日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周五普遍上涨，因中国经济数据强劲，且美国总统特朗普允诺将很快宣布税改计划，重燃全球通胀上升预期。

美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划，并将发展航空基础设施。

这一消息令市场再度预期特朗普经济政策料提振经济成长和通胀，美国公债收益率应声上涨。周五出炉的中国贸易数据也强劲，增添了通胀压力或抬头的预期。

另外，特朗普改变态度，在与中国国家主席习近平的通话中同意奉行“一个中国”原则，缓解了投资者对地缘政治风险的担忧，提振了股市，削弱债券。

“特朗普发表了税改言论、他与中国方面通话、而且中国的贸易数据很不错，所以市场再度进入追逐风险状态，”德国中央合作银行(DZ BANK)外汇策略师Rene Albrecht 说道。

大多数欧元区公债收益率上涨了2-6个基点。但包括对希腊的担心重现等欧元区的诸多政治风险，令德债卖盘受限。

德国10年期公债收益率上涨1.5个基点至.32%，但本周有望收跌9个基点，为七周来最大单周跌幅；法国10年期公债情况相同，但收益率周五上涨4个基点至1.03%。

过去两天，投资者解除一些对法国公债的作空押注，令法国公债得以回升。

法国公债收益率周一升至近17个月高位，因外界担心极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)将在总统大选有强势表现，这股疑虑打击了市场。(完) (编译 高琦/王琛；审校 蔡美珍)