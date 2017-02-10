亚洲橡胶：沪胶及日股升势带动TOCOM期胶收高1.3%，周线上扬逾3%

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透东京2月10日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五上涨，受上海期胶以及日本股市的上涨提振。美国总统特朗普承诺要宣布重大税制改革，提振日股上涨。本周期胶上涨超过3%。
“日本橡胶市场走势一直追随上海市场，今天也不例外，”一不愿具名东京交易员表示。
7月TOCOM期胶合约收涨4.0日圆，或1.3%，报每公斤311.7日圆(2.74美元)。
本周该合约上涨3.6%。
上海期交所主力5月期胶上涨275元人民币，收报每吨20,970元。
“日股日经指数追随美股录得强劲涨幅，日圆兑美元下跌，这亦给期胶带来支撑。”该交易员补充道。
“期胶下周能否延续多头趋势，将取决于上海市场的走向，但由于库存处于低位，至少东京近月期胶可能会试图测试近期高位。”
新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶合约最新报每公斤220.8美分，上涨1.9美分。（完） (编译 李春喜/高琦 审校 蔡美珍/艾茂林)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +