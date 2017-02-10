版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 17:15 BJT

亚洲橡胶：沪胶及日股升势带动TOCOM期胶收高1.3%，周线上扬逾3%

路透东京2月10日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五上涨，受上海期胶以及日本股市的上涨提振。美国总统特朗普承诺要宣布重大税制改革，提振日股上涨。本周期胶上涨超过3%。

“日本橡胶市场走势一直追随上海市场，今天也不例外，”一不愿具名东京交易员表示。

7月TOCOM期胶合约收涨4.0日圆，或1.3%，报每公斤311.7日圆(2.74美元)。

本周该合约上涨3.6%。

上海期交所主力5月期胶上涨275元人民币，收报每吨20,970元。

“日股日经指数追随美股录得强劲涨幅，日圆兑美元下跌，这亦给期胶带来支撑。”该交易员补充道。

“期胶下周能否延续多头趋势，将取决于上海市场的走向，但由于库存处于低位，至少东京近月期胶可能会试图测试近期高位。”

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶合约最新报每公斤220.8美分，上涨1.9美分。（完） (编译 李春喜/高琦 审校 蔡美珍/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐