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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2017/2/13

    经济指标                  时间        最新数据    前次数据      下次公布  预估值 
 商品出口(y/y)             1月            +7.0%      +14.0%      3/7       --
 商品进口(y/y)             1月            +8.4%      +13.2%      3/7       --
 外销订单(y/y)             12月           +6.3%       +7.0%      2/20      --
 国际收支(亿美元)          第三季          29.5        31.5      2/20      --
 M2货币总计数(y/y)         12月          +4.11%      +3.96%      2/24      --
 季调失业率                12月           3.82%       3.84%      2/24      --
 工业生产指数(y/y)         12月          +6.25%      +9.11%  r   2/23      --
 外汇存底(亿美元)          1月底       4,365.89    4,342.04      3/6       --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  1月           +2.25%      +1.70%      3/7       --
 国内生产总值(GDP) (y/y)   第4季         +2.58%      +2.03%      2/15      --
                                        (概估值    (统计值)      (统计值)  
                                              )                            
 重贴现率(%)               第四季        1.375%      1.375%      --        --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选：相关新闻请点选 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
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