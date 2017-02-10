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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 18:01 BJT

欧洲汇市：英镑跳涨至1.25美元上方，英国数据缓解了经济放缓忧虑

路透伦敦2月10日 - 英镑周五在英国经济数据公布后跳涨至1.25美元上方，英国12月工业生产增长超过预期，贸易逆差也缩窄，从而缓解了经济放缓的忧虑。

英镑兑美元从数据公布前的约1.2480涨至1.2515，欧元兑英镑下滑约20个点子至0.8503。

英镑公债期货略扩大跌幅，在0931GMT报125.61，日内跌35个跳动点，较数据公布前下滑约10个跳动点。（完） (编译 高琦 审校 孙茉莉)
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