重温稿--台湾货币市场：短率高位向上，因资金分配不均且国际债仍有交割

* 短率续扬，国际债仍交割且分配不均 * 龙头银行开门机率低，后续仍有国际债交割 * 2月资金情势不宜乐观，调度需及早因应 记者 董永年 路透台北2月10日 - 台湾银行间短率周五区间高位略向上。资金调度人员称，受近日国 库借款与国际债券密集交割影响，银行分配不均情形暂难改变。且因龙头银行短期内开门机 率不高、月底前料仍有大额国际债交割，短率料易上难下。 他们表示，今日仍有约457亿台币的国际债交割，本地银行资金分配不均现象明显。外 商银行虽较为宽裕，但拆款利率也因应情势略为调高。虽然国际债交割高峰期于今日暂告段 落，但月底前预料还有苹果等债券要交割，这个月底恐怕不会太轻松。 〞原本大家习惯年后资金应该宽松的，但没有。〞一位大型公股银行交易员说。 资金调度人士称，受市场预期美国可能在6月升息，以及金管会预计在6月底前实施保险 业投资国际债不可赎回年限改为至少满五年(nc5)新规范双重影响下，今年以来国际债券发 行如潮水般涌出，发行与投资者都有高度需求。根据柜买中心已掌握的发行统计显示，2月1 5日前将挂牌的美元债新发量将达114.9亿美元。 资金调度人士表示，2月底前，还会有苹果、全球第二大移动通讯运营商沃达丰 等等大型案件交割，再加上大型龙头银行因政府基金走钱，本月开门机率不高等不利因素影 响，本月资金情势不宜乐观看待。 今日有威瑞森通讯14.75亿美元国际债交割。后续尚有:下周三(15日)第一银行5 亿美元、瑞银1亿美元、花旗银行两档共5.8亿美元国际债。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆 3,446亿台币，而周四(9日)发行额已降至约2兆1,729亿，显示新春开市后通货回笼约1,717 亿。 本地时间 17:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.051 31.046 台湾加权股价指数<.TWII 9,665.59 9,590.18 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.250% 0.175-0.250% --一周拆款利率区间 0.178-0.410% 0.178-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.410% 0.200-0.390% **短票利率续扬** 短票方面，票券商交易员指出，今日发票量例行性增加，但受国际债券交割紧缩因素影 响，买票利率持续上扬。 交易员表示，除国际债因素外，大型企业在农历春节后大量发行免保短票，也让卖票难 度略为升高，今日有银行的买票利率甚至开高至0.42%。 〞分配不均，补缺口手脚要快。 〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作自保短票利率在0.38-0.42%，上日在0.37-0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.382%，区间在0.28-0.405%， 成交量为153.86亿台币；前日加权平均利率在0.377%，区间在0.33-0.40%，成交量为135.25 亿台币。上日自保60天短票成交加权平均利率在0.389%，区间在0.35-0.46%，成交量为28.6 9亿台币；前日加权平均利率在0.381%，区间在0.28-0.46%，成交量为19.45亿台币。 台湾央行周五发行1,440.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,435.5亿台币，发行 余额增5亿台币。 下周央行存单到期总额为1兆(万亿)612.5亿台币，到期存单金额分别是：周一1,547亿 、周二796亿、周三775亿、周四6,395亿、周五1,099.5亿台币。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备为473亿台币，至周日累计超额准备达到3 ,240亿台币、加计前期1%的超额准备4,621亿台币。 **RP利率趋升** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，受国际债券交割影响，寿险业者解钱明显，缺 口只能转向银行与投信调度。 交易员指出，由于资金多缺不一，近日RP利率区间也变宽，下周状况可能会有所改善。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.34-0.35%，上日为0.32-0.33%；公 司债附买回利率主要落在0.44-0.45%，上日0.41-0.45%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.26-0.35%， 上日0.29-0.30%；公司债利率主要成交在0.34-0.35%，上日0.32-0.35%。(完) (审校 杨淑祯)