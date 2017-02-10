东南亚股市：大多数尾随美股升势而收高，菲律宾股市下跌

路透2月10日 - 大多数东南亚股市周五收高，尾随美股升势，此前美国总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。 美股三大指数冲上纪录高位；亚股则涨至18个月高位，因中国贸易数据优异，且美股劲升。 “美国(市场)昨晚非常强劲，因此动能显露，这大概是市场憧憬特朗普的通货再膨胀承诺，”凯基证券(新加坡)交易策略师Nicholas Teo表示。 新加坡股市 上涨0.7%至2015年8月以来最高收位，受助于金融及工业股。 马来西亚股市 触及逾九个月高点，金融股领涨。 官方数据显示，马来西亚12月工业生产较上年同期成长4.7%，由矿业、制造业及电力产 业带动。 泰国股市 微幅上涨，越南股市 则是上涨0.5%至一周最高收位。 印尼股市 回吐稍早涨幅收平，但周线连续第三周上涨。 菲律宾股市 脱离稍早低点小幅收低，工业及金融股带头下行。 AP Securities研究分析师Rachel Cruz表示，“当前政府对矿业下重手正在影响股市。 ” 菲律宾12月出口较上年同期成长4.5%，进口则是大增19.1%。 “出口成长符合预期，因披索贬值。我们认为这是对出口市场的有利因素，”Cruz补充 称。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.86 0.11 +0.03 +5.80 349.57 新加坡 3100.39 20.43 +0.66 +7.62 2880.76 马来西亚 1698.94 10.44 +0.62 +3.48 1641.73 泰国 1585.24 1.99 +0.13 +2.74 1542.94 印尼 5371.67 -0.41 -0.01 +1.42 5296.71 菲律宾 7235.21 -17.45 -0.24 +5.77 6840.64 越南 703.78 3.13 +0.45 +5.85 664.87 (完) (编译/审校 戴素萍/张明钧)