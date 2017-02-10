国际油市：亚洲柴油价差受到越南现货需求的支撑

路透新加坡2月10日 - 行业消息人士表示，越南现货需求为柴油价差带来支撑，尽管柴油供应充沛。

交易商表示，越南最大燃油进口商Petrolimex买进三艘船货，每艘装运3.5万吨含硫500ppm的柴油，自新加坡、马来西亚或泰国装船，每桶较新加坡报价升水0.55-0.60美元。

他们并称，越南PV Oil则提出3月和4月招标采购，打算买进总计8万立方米的柴油。

交易商表示，斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp则寻购2月交付的20万桶航煤。

交易商表示，亚洲炼厂维修料将比往年来得密集，这可能进一步提振柴油和航煤价差。

日本石油炼厂Cosmo Oil Co周五表示，今年计划为预定的维修关闭两个常压蒸馏单元(CDU)。

一公司发言人士表示，在千叶和堺炼厂的两个CDU可能各需关闭一个半月。