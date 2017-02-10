投行观点：Fossil Group Inc目标价由25美元下调为19美元，评级由中性调降为表现逊于大盘--瑞穗

《全球汇市》美联储会议记录令美元处于守势，欧元回升

* 美联储最新会议记录基调不及预期强硬 * 欧元回升向六个半月高点 * 加拿大央行的乐观经济看法和油价坚挺，支撑加元走势 路透东京5月25日 - 美元周四处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美联储会议记录被解读为联储对加息的看法愈发谨慎，打压了美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑近期令美元承压。 美元指数 跌0.3%报96.972. 美联储暗示升息将采取循序渐进，致使美国公债收益率下跌，进而令美元承压。 “公债对会议记录的反应表明，市场参与者并不认为6月加息是板上钉钉的事，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji表示。 美元兑日圆 近持平报111.635，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美