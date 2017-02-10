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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 19:23 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因库存减少幅度不及预期

路透吉隆坡2月10日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌，结束三日升势，受到马来西亚棕榈油总署(MPOB)高于预期的库存数据所累。

棕榈油今日稍早上涨，触及逾两周高位，因在数据公布前市场预期库存偏低。

马来西亚衍生品交易所4月棕榈油期货下跌0.9%，报每吨3,071马币，稍早一度升至3,135马币，为1月25日以来最高。

成交量为54,851口。

“我们原先预期库存将进一步降至约145万吨...因此交易商正在平仓，”吉隆坡一期货交易商表示。

MPOB数据显示，马来西亚1月底时棕榈油库存下滑7.6%至五个月低位154万吨。然市场预期为减少10.7%至149万吨。

出口增加1.2%至128万吨；产出减少幅度超乎预期，因雨季带来洪灾且1月因农历新年使得收割天数变少。

CBOT-3月豆油合约下跌0.1%。大商所5月豆油合约上涨0.7%，大商所5月棕榈油期货涨1.1%。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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