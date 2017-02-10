马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因库存减少幅度不及预期

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透吉隆坡2月10日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌，结束三日升势，受到马来西亚棕榈油总署(MPOB)高于预期的库存数据所累。
棕榈油今日稍早上涨，触及逾两周高位，因在数据公布前市场预期库存偏低。
马来西亚衍生品交易所4月棕榈油期货下跌0.9%，报每吨3,071马币，稍早一度升至3,135马币，为1月25日以来最高。
成交量为54,851口。
“我们原先预期库存将进一步降至约145万吨...因此交易商正在平仓，”吉隆坡一期货交易商表示。
MPOB数据显示，马来西亚1月底时棕榈油库存下滑7.6%至五个月低位154万吨。然市场预期为减少10.7%至149万吨。
出口增加1.2%至128万吨；产出减少幅度超乎预期，因雨季带来洪灾且1月因农历新年使得收割天数变少。
CBOT-3月豆油合约下跌0.1%。大商所5月豆油合约上涨0.7%，大商所5月棕榈油期货涨1.1%。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +