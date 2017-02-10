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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 20:18 BJT

国际油市：亚洲燃料油交易转淡，因预期新加坡燃料油价格持续复苏

路透新加坡2月10日 - 交易商表示，新加坡燃料油价格料将自周三触及的低点持续复苏的预期心理，在周五压抑市场活动。

新加坡380-cst高硫燃料油码头价周五报约每吨316美元，一周前报323美元，但脱离周三低点312美元。

普氏窗口有三笔交易，但仅有约六比的买卖单。

“市场今日相当安静，因预期燃料油价格上升，”一名新加坡交易员表示，“当中比较大的成分在于市场人气...上涨没有实质理由。”

尽管新加坡在岸燃料油库存在2月8日止当周上升约8%至2,580万桶，创六个月新高，燃料油价格仍上涨。

“随着新加坡岸上库存持续较前周增加，亚洲燃料油裂解价差逐周下滑，”新加坡OFE商品及航运分析师Rachel Yew表示。

根据汤森路透Oil Research评估，亚洲燃料油即期价差周五上升，交易商预期3月西方船货将进一步流入，尽管预料将低于2月预估水准530万吨。

今日市场有三笔现货交易。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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