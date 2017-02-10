国际油市：亚洲燃料油交易转淡，因预期新加坡燃料油价格持续复苏

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透新加坡2月10日 - 交易商表示，新加坡燃料油价格料将自周三触及的低点持续复苏的预期心理，在周五压抑市场活动。
新加坡380-cst高硫燃料油码头价周五报约每吨316美元，一周前报323美元，但脱离周三低点312美元。
普氏窗口有三笔交易，但仅有约六比的买卖单。
“市场今日相当安静，因预期燃料油价格上升，”一名新加坡交易员表示，“当中比较大的成分在于市场人气...上涨没有实质理由。”
尽管新加坡在岸燃料油库存在2月8日止当周上升约8%至2,580万桶，创六个月新高，燃料油价格仍上涨。
“随着新加坡岸上库存持续较前周增加，亚洲燃料油裂解价差逐周下滑，”新加坡OFE商品及航运分析师Rachel Yew表示。
根据汤森路透Oil Research评估，亚洲燃料油即期价差周五上升，交易商预期3月西方船货将进一步流入，尽管预料将低于2月预估水准530万吨。
今日市场有三笔现货交易。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +