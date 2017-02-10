国际油市：亚洲汽油裂解价差创下一年高点，ADNOC寻购带来支撑力道

路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)寻购逾24万吨的汽油以填补供应缺口，此前一场火灾导致半数炼油产能关闭。

ADNOC过去曾进口汽油，但在其West炼厂的一汽油单位运作稳定后暂停进口。该West炼厂是其East厂的增设部分，于2015年开始运营。

越南需求和北亚炼厂将进入维修亦助汽油价差一臂之力。

越南Petrolimex已自韩国买进3万吨辛烷值为92的汽油，装运日期为3月1-5日，离岸价格(FOB)每桶较新加坡报价升水0.10美元。该公司并向韩国买进3万吨辛烷值为95的汽油，装运日期为3月19-23日，离岸价格(FOB)较新加坡报价升水0.60美元

亚洲石脑油裂解价差为四周高位，受需求不坠所拉抬。

韩国LG化学买进3月下半月交付的船货，到岸价格(C&F)较日本报价升水约8美元。

该公司先前曾以10-11美元的升水，买进3月上半月交付船货。