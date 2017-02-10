国际油市：亚洲汽油裂解价差创下一年高点，ADNOC寻购带来支撑力道

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)寻购逾24万吨的汽油以填补供应缺口，此前一场火灾导致半数炼油产能关闭。
ADNOC过去曾进口汽油，但在其West炼厂的一汽油单位运作稳定后暂停进口。该West炼厂是其East厂的增设部分，于2015年开始运营。
越南需求和北亚炼厂将进入维修亦助汽油价差一臂之力。
越南Petrolimex已自韩国买进3万吨辛烷值为92的汽油，装运日期为3月1-5日，离岸价格(FOB)每桶较新加坡报价升水0.10美元。该公司并向韩国买进3万吨辛烷值为95的汽油，装运日期为3月19-23日，离岸价格(FOB)较新加坡报价升水0.60美元
亚洲石脑油裂解价差为四周高位，受需求不坠所拉抬。
韩国LG化学买进3月下半月交付的船货，到岸价格(C&F)较日本报价升水约8美元。
该公司先前曾以10-11美元的升水，买进3月上半月交付船货。
新加坡现货市场有两笔汽油交易及两笔石脑油交易。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +