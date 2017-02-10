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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 22:38 BJT

美国热股：维亚康姆将专注六个品牌，股价下跌

路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。

维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
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