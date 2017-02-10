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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 22:45 BJT

美国热股：YELP首季营收预估低于分析师预期，股价暴跌约10%

路透2月10日 - 消费者评论网站运营商YELP INC表示，预期第一季营收为1.95亿-1.99亿美元，低于分析师平均预估的2.044亿美元。

YELP周五早盘股价暴跌10.5%，报37.13美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
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